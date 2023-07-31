《經濟通通訊社３１日專訊》中國電影（滬：６００９７７）透露，除了目前正在熱映的《

芭比》，８月還即將上映《奧本海默》等進口影片。

中國電影現升３﹒６％，報１５﹒１５元人民幣。

中國電影在投資者關係平台被問到，公司雖然有唯二的進口影片權限，但目前進口影片在內

地遇冷，「請問公司接下來如何提高提高營業收入？或者說未來如何提高公司收入？是否考慮加

大出品發行？」中國電影方面回應稱，近幾年，公司在國產影片發行業務上持續發力，市佔率逐

年攀升，今年上半年共發行國產影片２３４部，佔同期國產影片票房總額的８９﹒３１％，後續

進口影片供給也十分豐富，如目前正在熱映的《芭比》，８月將上映的《ＧＴ賽車：極速狂飆》

、《忍者神龜：變種大亂鬥》、《奧本海默》等。



＊國家支持投放優秀電影作品，電影股震盪走高＊



另外，國家發改委出台恢復和擴大消費文件，提出要促進假日消息，包括加快審批等工作進

度，持續投放優秀電影作品和文藝演出；優化審批流程，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節

、演唱會等大型活動。

電影板塊震盪走高，華誼兄弟（深：３０００２７）漲逾１１％，幸福藍海

（深：３００５２８）漲６﹒９％，芒果超媒（深：３００４１４）、唐德影視

（深：３００４２６）、光線傳媒（深：３００２５１）、華策影視（深：３００１３３）、金

逸影視（深：００２９０５）漲逾５％，萬達電影（深：００２７３９）、百納千成

（深：３００２９１）漲逾５％，上海電影（滬：６０１５９５）漲３﹒８％。（ｓｌ）

