《經濟通通訊社３１日專訊》受颱風杜蘇芮影響，華北、黃淮連續多日出現極端強降雨天氣

，北京中南部、天津、河北等地部分地區累計降雨量已經超過１００毫米，多個國家氣象觀測站

日降水量突破歷史極值，河北局地甚至接近１０００毫米，官媒形容「兩天下完了接近兩年的雨

」。當局預計降雨天氣明天起減弱，從８月２日起自南向北停止，降雨區域將轉移至東北地區。

當局研判北京、河北局部發生地質災害的風險很高，自然資源部將北京、河北省（市）的地

質災害防御ＩＶ級響應提升為ＩＩＩ級響應，並派工作組赴現場指導，自然資源部要求北京、河

北自然資源主管部門，切實做好巡查排查、監測預警、會商研判、臨災避險、防御力量預置等工

作。

受暴雨天氣影響，北京市氣象台發布分區域暴雨紅色預警信號，據報屬降雨重災區的門頭溝

區出現山洪，大量汽車被河水沖走，救災人員在河道中發現２人，均已失去生命體徵；密雲區內

全部公交線路自７月３１日下午３時起採取停運措施。

由於北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）出現嚴重水害，原定從內蒙古烏海西站開往北京豐台站

的Ｋ３９６次列車滯留途中，乘客被困超過３０個小時。當局表示，鐵路工作人員會同當地村幹

部，安排專人前方探路引導，對重點旅客進行專人幫扶照顧，組織兩趟列車滯留的１８７０名旅

客和６８名鐵路乘務人員下車避險，目前滯留旅客和鐵路工作人員已全部轉移疏散到安全地點；

北京市內列車大面積晚點待定，還有不少車次停運，候車廳座位已滿，不少旅客在大廳內外席地

而坐。



＊多家上市公司稱業務未受影響＊



有內媒致電北京上市公司查詢暴雨影響，總部位於房山區的中鐵裝配（深：３００３７４）

工作人員表示，目前部分員工居家辦公，但生產經營一切正常；韓建河山（滬：６０３６１６）

表示暴雨對公司沒有任何影響，經營一切正常，公司生產主要在山西和內蒙古等地；昊華能源

（滬：６０１１０１）表示，暴雨對公司沒有任何影響，暫無收到生產地和工作地點對暴雨危害

的通知；金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）同表示業務未受影響。（ｅｙ）

