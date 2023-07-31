《經濟通通訊社３１日專訊》中國７月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒３％，

比上月上升０﹒３個百分點，優於市場預期的４９﹒２％，連續四個月處於收縮區間，但連續第

二個月上升，且升至近四個月來高點，製造業景氣水平持續改善。非製造業商務活動指數和綜合

ＰＭＩ產出指數分別為５１﹒５％及５１﹒１％，分別較上月下降１﹒７及１﹒２個百分點，均

連續七個月位於擴張區間，中國經濟延續恢復發展態勢。不過，製造業及非製造業的從業人員指

數分別為４８﹒１％及４６﹒６％，分別較上月下降０﹒１及０﹒２個百分點，用工景氣度仍未

改善。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，７月製造業ＰＭＩ連續兩個月小

幅回升，主要是產需指數穩定。生產指數為５０﹒２％，與上月（５０﹒３％）基本持平，保持

在擴張區間；新訂單指數為４９﹒５％，比上月上升０﹒９個百分點，表明製造業生產經營活動

穩定，市場需求景氣度有所改善。其中石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、專

用設備、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高於臨界點，產需同步

擴張。

此外，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，與上月持平，繼續位於擴張區間，對製造業總體支撐

作用顯著；大型企業生產指數和新訂單指數分別連續七個月和三個月位於擴張區間，產需保持增

長。中型企業ＰＭＩ為４９％，比上月上升０﹒１個百分點；小型企業ＰＭＩ為４７﹒４％，比

上月上升１個百分點。



＊建築業商務活動指數下降４﹒５個百分點＊



非製造業商務活動指數繼續保持擴張。服務業商務活動指數為５１﹒５％，比上月下降

１﹒３個百分點，服務業業務總量繼續增長，但增速有所放緩。其中在暑假消費帶動下，鐵路運

輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位

於５５％以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升。建築業商務活動指數為５１﹒２％，比上月

下降４﹒５個百分點，仍位於擴張區間，表明受高溫多雨等不利因素影響，近期建築業施工進度

有所放緩。

而從市場預期看，製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數分別為

５５﹒１％和５９％，均位於較高景氣區間，企業信心總體穩定。

綜合ＰＭＩ產出指數５１﹒１％，表明中國企業生產經營活動總體繼續保持擴張，中國經濟

延續恢復發展態勢。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為

５０﹒２％和５１﹒５％。（ｓｌ）

