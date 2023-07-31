《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於

恢復和擴大消費的措施》，要求各地貫徹落實，把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收

入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，充分挖掘超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費

潛力。堅持有效市場和有為政府更好結合。加快建設全國統一大市場，提升服務質量，激發市場

活力，釋放潛在需求。



＊優化汽車限購措施，擴大新能源汽車消費＊



穩定大宗消費。優化汽車購買使用管理。各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區

因地制宜優化汽車限購措施。著力推動全面取消二手車限遷、便利二手車交易登記等已出台政策

落地見效。促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，不得對非本地生產的汽車實施歧視性政策。加大

汽車消費金融支持力度。增加城市停車位供給，改善人員密集場所和景區停車條件，推進車位資

源共享利用。

擴大新能源汽車消費。落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優

化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。科學布局、適度超前建設充電基礎設施體系，加快換電模

式推廣應用，有效滿足居民出行充換電需求。推動居住區內公共充電基礎設施優化布局並執行居

民電價，研究對充電基礎設施用電執行峰谷分時電價政策，推動降低新能源汽車用電成本。

