《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於

恢復和擴大消費措施》的通知，支持剛性和改善性住房需求，提升家居和電子產品消費。通知稱

，做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住

房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。



＊在超大特大城市積極穩步推進城中村改造＊



通知稱，穩步推進老舊小區改造，進一步發揮住宅專項維修資金在老舊小區改造和老舊住宅

電梯更新改造中的作用，繼續支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住房改

造。在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。持續推進農房質量安全提升工程，繼續實施農村

危房改造，支持７度及以上設防地區農房抗震改造，鼓勵同步開展農房節能改造和品質提升，改

善農村居民居住條件。



＊鼓勵室內全智能裝配一體化＊



提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能

家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平。加快實施家電售後服務提升

行動。深入開展家電以舊換新，加強廢舊家電回收。利用超高清視頻、虛擬現實、柔性顯示等新

技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智能產品消費，打造電子產

品消費應用新場景。

