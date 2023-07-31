  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/07/2023 10:34

【擴大消費】全面落實帶薪休假制度，促進假日消費，擴大餐飲消費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於
恢復和擴大消費措施》的通知，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消
費。鼓勵各地制定實施景區門票減免、淡季免費開放等政策。支持不同區域景區合作推行聯票模
式，鼓勵景區結合實際實施一票多次多日使用制，更好滿足遊客多樣化需求。推動夜間文旅消費
規范創新發展，引導博物館、文化館、遊樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設「２４小
時生活圈」。打造沉浸式演藝新空間，建設新型文旅消費集聚區。
　
＊支持各地舉辦美食節，加快推進預制菜基地建設＊
　
　　擴大餐飲服務消費。倡導健康餐飲消費、反對餐飲浪費，支持各地舉辦美食節，打造特色美
食街區，開展餐飲促消費活動。因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定。培育「種養殖基
地＋中央廚房＋冷鏈物流＋餐飲門店」模式，挖掘預制菜市場潛力，加快推進預制菜基地建設，
提升餐飲質量和配送標準化水平。
　
＊增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給＊
　
　　促進文娛體育會展消費。加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。優化審
批流程，加強安全監管和服務保障，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動
供給。鼓勵舉辦各類體育賽事活動，增加受眾面廣的線下線上體育賽事。大力發展智能體育裝備
，提升科學健身智慧化水平。實施全民健身場地設施提升行動，加強體育公園建設，補齊全民健
身設施短板。遴選確定新一批國家體育消費試點城市。
　　鼓勵各地加大對商品展銷會、博覽會、交易會、購物節、民俗節、品牌展、特色市集等活動
的政策支持力度，進一步擴大會展消費。開展「老字號嘉年華」等活動，促進品牌消費。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金