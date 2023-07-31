《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於

恢復和擴大消費措施》的通知，全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消

費。鼓勵各地制定實施景區門票減免、淡季免費開放等政策。支持不同區域景區合作推行聯票模

式，鼓勵景區結合實際實施一票多次多日使用制，更好滿足遊客多樣化需求。推動夜間文旅消費

規范創新發展，引導博物館、文化館、遊樂園等延長開放時間，支持有條件的地區建設「２４小

時生活圈」。打造沉浸式演藝新空間，建設新型文旅消費集聚區。



＊支持各地舉辦美食節，加快推進預制菜基地建設＊



擴大餐飲服務消費。倡導健康餐飲消費、反對餐飲浪費，支持各地舉辦美食節，打造特色美

食街區，開展餐飲促消費活動。因地制宜優化餐飲場所延長營業時間相關規定。培育「種養殖基

地＋中央廚房＋冷鏈物流＋餐飲門店」模式，挖掘預制菜市場潛力，加快推進預制菜基地建設，

提升餐飲質量和配送標準化水平。



＊增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給＊



促進文娛體育會展消費。加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。優化審

批流程，加強安全監管和服務保障，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動

供給。鼓勵舉辦各類體育賽事活動，增加受眾面廣的線下線上體育賽事。大力發展智能體育裝備

，提升科學健身智慧化水平。實施全民健身場地設施提升行動，加強體育公園建設，補齊全民健

身設施短板。遴選確定新一批國家體育消費試點城市。

鼓勵各地加大對商品展銷會、博覽會、交易會、購物節、民俗節、品牌展、特色市集等活動

的政策支持力度，進一步擴大會展消費。開展「老字號嘉年華」等活動，促進品牌消費。

