《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措

施》提出，壯大數字消費，推廣綠色消費，加強金融對消費領域的支持。

推進數字消費基礎設施建設，豐富第五代移動通信（５Ｇ）網絡和千兆光網應用場景。加快

傳統消費數字化轉型，促進電子商務、直播經濟、在線文娛等數字消費規範發展。支持線上線下

商品消費融合發展，提升網上購物節質量水平。發展即時零售、智慧商店等新零售業態。

加強金融對消費領域的支持。引導金融機構按市場化方式，加大對住宿餐飲、文化旅游、體

育健康、養老托育、家政服務等的綜合金融支持力度。更注重以真實消費行為為基礎，加強消費

信貸用途和流向監管，推動合理增加消費信貸。在加強徵信體系建設的基礎上，合理優化小額消

費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度。

完善消費基礎設施建設支持政策。實施消費促進專項投資政策，支持消費基礎設施建設、設

備更新改造和關鍵生產線改造升級，將符合條件的項目納入地方政府專項債券支持範圍。支持符

合條件的消費基礎設施發行不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）。



＊推動平台經濟規範健康持續發展，積極發展綠色低碳消費市場＊



鼓勵數字技術企業搭建面向生活服務的數字化平台，推進數字生活智能化，打造數字消費業

態、智能化沉浸式服務體驗。加強移動支付等安全監管。升級信息消費，促進信息消費體驗中心

建設改造，提升信息消費示範城市建設水平，高質量舉辦信息消費系列特色活動，推動新一代信

息技術與更多消費領域融合應用。推動平台經濟規範健康持續發展，持續推動創新突破，開辟更

多新領域新賽道，進一步完善相關領域服務標準。

推廣綠色消費。積極發展綠色低碳消費市場，健全綠色低碳產品生產和推廣機制，促進居民

耐用消費品綠色更新和品質升級。健全節能低碳和綠色制造標準體系，完善綠色產品認證與標識

體系，鼓勵先行制定團體標準和企業標準。

加快培育多層級消費中心。深化國際消費中心城市建設，科學布局、培育發展一批區域消費

中心和地方特色消費中心。深入推進海南國際旅游消費中心建設。提升城市商業體系，推動步行

街改造提升，發展智慧商圈，打造「一刻鐘」便民生活圈。



＊完善互聯網診療收費政策，對綠色智能家電下鄉適當補貼＊，



發展「互聯網＋醫療健康」，進一步完善互聯網診療收費政策，逐步將符合條件的（「互聯

網＋」醫療服務納入醫保支付範圍。開發面向老年人的健康管理、生活照護、康養療養等服務和

產品，支持各類機構舉辦老年大學、參與老年教育。積極擴大普惠型服務供給，推動公共消費提

質增效。

促進農村消費，開展綠色產品下鄉。有條件的地區可對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等

予以適當補貼，按照產品能效、水效等予以差異化政策支持。開展綠色建材下鄉活動，鼓勵有條

件的地區對綠色建材消費予以適當補貼或貸款貼息。

完善農村電子商務和快遞物流配送體系。大力發展農村直播電商、即時零售，推動電商平台

和企業豐富面向農村的產品和服務供給。完善縣鄉村三級快遞物流配送體系，逐步降低物流配送

成本。



