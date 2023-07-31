《經濟通通訊社３１日專訊》中國７月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，連續第二個月小幅

回升至近四個月高點，優於市場預期；企業信心有所改善，且價格企穩跡象初顯。不過，據《路

透》引述分析人士指，製造業ＰＭＩ仍未能突破５０榮枯線，經濟復甦動力偏弱，其中需求不足

的問題仍較為突出，尤其是國外需求持續收縮。同時，高溫多雨天氣令建築業活動大幅回調，拖

累非製造業ＰＭＩ。非製造業商務活動指數較上月下降１﹒７個百分點，為５１﹒５％，創七個

月最低。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，服務業和建築業商務活動指數均在６月較高讀數

基礎上有所下降，主要受高溫多雨天氣下建築業淡季和服務消費復甦進入常態化階段影響，但兩

個讀數均仍處於榮枯平衡線以上，說明非製造業商務活動保持了較強韌性和較高景氣度。此外，

製造業與非製造業從業人員指數仍處於收縮區間，且創半年來新低，顯示出把穩就業提高到戰略

高度通盤考慮的必要性與迫切性。

中國物流信息中心的武威預計，下半年隨著天氣轉涼和雨季結束，建築業活動有望加快恢復

。保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」基礎設施建設有望為建築業貢獻需求增量；而暑

期消費需求仍將繼續釋放，將繼續支撐相關服務行業活動保持較快增長。（ｓｌ）

