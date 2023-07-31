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AH股新聞

31/07/2023 15:36

【擴大消費】分析：提升消費意願能力更關鍵，下半年消費料仍放緩

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家發改委發布恢復和擴大消費措施，主要聚焦穩定大宗消費
、擴大服務消費、促進農村消費、拓展新型消費、完善消費設施、優化消費環境六個方面提出
２０條措施，明確支持合理購房購車需求，還表示將推動合理增加消費信貸。
　　據《路透》引述分析人士指出，三年的疫情衝擊餘波仍在，中國本輪消費復甦並不均衡，服
務消費尤其線下消費場景快速恢復，但汽車、住房等大宗商品消費持續疲軟。除了內外需求皆不
振，房地產缺位以及市場信心匱乏，都意味著中國本輪經濟復甦和過往的傳統周期性復甦不同。
如何提高居民消費能力和消費意願才是問題的關鍵所在，但措施並未涉及將如何提高居民收入。
　　中泰證券首席分析師楊暢認為，從消費的微觀實現過程來看，往往需要多個環節共同構成，
至少包括消費意願、消費能力、消費對象和消費場景等，發改委文件針對消費對象和消費場景提
出了較為完善的政策體系，但現階段實現恢復和擴大消費，還需要對居民的消費意願和消費能力
進行針對性提升。
　
＊家庭消費復甦不均衡，下半年消費增速或放緩至２﹒８％＊
　
　　渣打銀行中國高級經濟師李煒指出，不同商品和服務的家庭消費復甦並不均衡，一季度城鎮
家庭在食品、服裝、交通方面的消費支出均超過２０１７－１９年的趨勢水平；在醫療保健和娛
樂方面的支出仍低於趨勢水平，但上半年缺口明顯收窄；住房消費支出如租金等則進一步低於趨
勢水準，反映中國樓市持續放緩。
　　據渣打銀行最新預測，下半年總消費將為中國ＧＤＰ貢獻４﹒７個百分點；全年中國經濟料
同比增長５﹒４％，其中消費貢獻率為４﹒４個百分點。李煒稱，在此基準下，假設隨著被壓抑
需求釋放帶來的提振效應消退，下半年城鎮居民消費經季節調整後的環比增速將放緩至２﹒８％
，而此前第一季為８﹒５％、第二季為２﹒１％。（ｓｌ）

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