《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》報道，中國企業正紛紛投資南韓的電池行業，過去
４個月中資公司及其南韓合作夥伴已宣布對南韓５個新電池廠投資約５﹒１萬億韓元（４０億美
元）。新萬金開發廳的官員表示，至少還有一個地方政府正就更多項目進行談判。報道認為，這
些中資公司冀利用南韓與美國的自由貿易協定，藉投資南韓電池工廠作為跳板進入美國市場，將
中韓合資生產的電池安裝到美國製造的電動汽車上，而這勢必削弱拜登政府限制中國參與電動汽
車供應鏈的政策。
拜登政府希望美國供應鏈減少對中國公司的依賴，但中國公司的牢固地位使這一點頗為困難
，汽車製造商正游說美國政府允許他們使用一些中國生產的零部件。美國政府目前正在起草規則
，規定允許任何「關切外國實體」可以提供多少物項。美國財政部發言人Ａｓｈｌｅｙ
Ｓｃｈａｐｉｔｌ表示，將繼續評估和應對與國際和國內供應鏈相關的任何國家安全關切。
ＫＢ證券分析師Ｊａｍｅｓ Ｌｅｅ表示，與中國公司建立夥伴關係，對南韓公司而言可能
存在風險，因為美國可能會隨時阻止合資公司享受任何稅收優惠。
不過，首爾電池研究公司ＳＮＥ研究的副總裁Ｊａｍｅｓ Ｏｈ認為，南韓與中國的夥伴關
係至少能夠維持一段時間，因為美國不能把中國公司排除在電動汽車供應鏈之外，如果他們禁止
韓中夥伴關係，美國將永遠無法生產電動汽車。（ｓｌ）
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