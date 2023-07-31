《經濟通通訊社３１日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，聘任

Ｗｅｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ為執行總裁、呂力瑯為副總裁，有關職務任期均自上周五（２８日）

日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

該集團指，Ｗｅｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ為復宏漢霖（０２６９６）董事會主席，而呂力瑯曾

任上海之江生物科技（滬：６８８３１７）總經理，她於今年６月加入該集團，任醫療器械事業

部聯席行政總裁。（ｗｈ）

