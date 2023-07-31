《經濟通通訊社３１日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，聘任
Ｗｅｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ為執行總裁、呂力瑯為副總裁，有關職務任期均自上周五（２８日）
日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。
該集團指，Ｗｅｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ為復宏漢霖（０２６９６）董事會主席，而呂力瑯曾
任上海之江生物科技（滬：６８８３１７）總經理，她於今年６月加入該集團，任醫療器械事業
部聯席行政總裁。（ｗｈ）
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31/07/2023 07:51
《國企紅籌》復星醫藥（０２１９６）聘復宏漢霖主席任執行總裁
《經濟通通訊社３１日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，聘任
Ｗｅｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ為執行總裁、呂力瑯為副總裁，有關職務任期均自上周五（２８日）
日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。
該集團指，Ｗｅｎｊｉｅ Ｚｈａｎｇ為復宏漢霖（０２６９６）董事會主席，而呂力瑯曾
任上海之江生物科技（滬：６８８３１７）總經理，她於今年６月加入該集團，任醫療器械事業
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