《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅與俄羅

斯外長拉夫羅夫通電話。中方通稿引述王毅表示，今年３月國家主席習近平訪俄以來，兩國戰略

協作和務實合作都取得新進展，雙邊貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。

事實證明，中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴。當前雙方最重要的工作是繼續落實好

兩國元首達成的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續保持高水平發展。



＊二十多個國家希望加入金磚國家機制＊



王毅表示，在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，推進世界多極化、國際關係民主

化進程，維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關

係的應有之義。金磚國家機制緊跟時代潮流，展現充沛活力，二十多個國家提出希望加入，擴員

進程水到渠成、勢在必行。中方願同俄方在內的金磚夥伴共同支持南非辦好即將舉行的金磚國家

領導人峰會，推動金磚機制健康蓬勃地向前發展。 雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地

區問題交換了意見。

王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出

客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。

中方引述拉夫羅夫表示，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞

並歡迎中方為此發揮建設性作用。

