《經濟通通訊社８日專訊》中國７月以美元計價出口和進口同比降幅均繼續擴大並超出預期

，其中出口下降１４﹒５％，連降三個月，續創２０２０年２月新冠疫情爆發以來最大降幅；進

口降１２﹒４％，創六個月最大降幅。貿易順差４８９５﹒７億美元，擴大１９﹒８％。

植信投資研究院高級研究員常冉發表評論指，７月出口繼續下降，一方面是外需處於低谷，

另一方面是高基數拖累當月出口增速。而進口增速超預期下滑，主要是國內商品零售需求仍未顯

著提振，對進口需求拉動非常有限。

往前看，進出口降幅可能放緩。出口方面，雖然外需壓力仍在，但可能會逐步的改善，主要

有四個原因，一是海外高利率環境雖然可能繼續，但已邊際走弱。美聯儲加息已至尾聲，歐央行

最新會議對於未來加息的確定性不置可否。二是去年高基數效應將在四季度有明顯的改善。三是

隨著國際能源價格開始企穩，價格因素對出口金額讀數的支撐也有望在三、四季度出現邊際改善

。四是二季度人民幣匯率存在階段性貶值，對中國出口產品價格競爭力的提升作用可能在四季度

有所體現。

進口方面，中國進口初級產品佔比約為４２％，能源和資源品進口成本的起落直接影響到進

口增速的高低。隨著國際大宗商品價格後續逐步企穩，也將對進口價格有進一步傳導。加之去年

四季度進口的高基數逐步消退，預計進口降幅有所好轉。（ｌｃ）

