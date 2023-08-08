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AH股新聞

08/08/2023 16:18

《駐滬專電》上海加大對藥品領域違法犯罪行為的打擊力度

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市藥品監督管理局、上海市市場監督管
理局、上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局五部門日前聯合發布《上海市藥
品行政執法與刑事司法銜接工作實施細則》，自９月１日起施行。
　　《實施細則》共６章５４條，明確了上海市各級藥品監管部門、公安機關、人民檢察院、人
民法院之間應當加強協作，統一法律適用，健全情況通報、案件移送、涉案物品處置、案件會商
、信息共享、信息發布等工作機制。同時，各部門應定期召開聯席會議、明確牽頭部門及聯絡員
，確保上述機制落到實處。
　　對於確因客觀條件限制不宜或不易保管的涉案物品、無標準檢驗方法的委托檢驗、明顯涉案
犯罪案件的提前介入和協作辦案等情形，《實施細則》細化了啟動和響應流程，在履行法定程序
和審批後，可依照相關規定進行物品處置、檢驗認定、協作辦案，並明確了跨省市涉案物品的處
置原則和要求。
　　《實施細則》還要求，上海市各級藥監和公檢法部門應當建立案件信息跟蹤、反饋機制和工
作台帳，由市級機關適時組織開展檢查，每年開展評估和通報，並將結果納入上海市藥品安全工
作考核。對於各單位辦理的重大案件，建立了市藥品監管局、市公安局、市人民檢察院聯合督辦
機制，細化、明確了督辦案件範圍、案件辦理要求。（ｌｃ）

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