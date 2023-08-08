《經濟通通訊社８日專訊》自７月底中共中央政治局會議提出要「活躍資本市場，提振投資

者信心」後，內地券商政策利好消息不斷，先是早前中證監召集幾家頭部券商開會，有券商建議

降低印花稅，繼而有官媒發文鼓勵居民入市賺錢助消費，另中國證券登記結算公司調降股票最低

結算備付金繳納比例。最新又傳Ａ股擬放寬即日鮮交易，雖券商稱沒收到有關測試信息，但券商

股經上月尾拉升後，今日再普遍逆市造好，券商板塊再受關注，可否趁機吸納呢？



＊傳內測「Ｔ＋０」單次回轉交易，惟券商稱沒收測試信息＊



昨日市場傳言，內地部分券商正在內測「Ｔ＋０」單次回轉交易，即允許Ａ股每隻股票日內

回轉交易一次（港稱：即日鮮）。對此，《澎湃新聞》向包括多家頭部機構在內的十家券商進行

情況了解，有頭部券商相關負責人表示沒有收到相關測試信息。《中國證券報》旗下網媒也引述

多家頭部券商以及中型券商表示，未聽說過。

７月底召開的中共中央政治局會議指出，要「活躍資本市場，提振投資者信心」。在這一提

法下，市場對於Ａ股實施「Ｔ＋０」的討論尤為熱烈。目前，內地股票市場實行「Ｔ＋１」交易

制度，即當日買入的股票當天不能賣出，要等下一個交易日才可操作。但值得注意的是，Ａ股曾

在１９９２年開啟過「Ｔ＋０」交易制度，後來為維護股票市場穩定，在１９９５年１月又改回

了「Ｔ＋１」交易制度，並一直沿用超過２８年至今。對於Ａ股重新恢復股票「Ｔ＋０」交易的

可能性，包括監管在內的市場各方，近年來正不斷研究推出的可能性。



＊官媒鼓勵入市賺錢助消費，中國結算降股票結算備付金＊



券商股近期可說消息不斷，先是中證監召集幾家頭部券商，就政治局會議提出「活躍資本市

場，提振投資者信心」廣泛徵求意見，有傳與會代表提出的建議包括降低印花稅、暫緩新股發行

等。另官媒《經濟日報》上周四（３日）發文指，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理

。做大消費蛋糕，需要讓老百姓的「錢袋子」鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居

民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意願為消費能力。從這個角度來說，發揮好資

本市場的作用，是恢復和擴大消費的必要之舉。

上周五（４日）內地券商又迎來「定向降準」，中國證券登記結算公司宣布，擬自１０月起

進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的１６％調降至平均接近

１３％，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。業內人士表示，中國結算

調降最低結算備付金繳納比例，預計可向市場釋放３００億至４００億人民幣資金規模，在確保

結算系統安全的基礎上，將進一步強化結算風險管理的精細化水平，提升市場資金使用效率，助

力提振市場信心。



＊華泰證券：呵護措施有望落地，國泰君安：券商股被嚴重低估＊



華泰證券表示，國家重要會議提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」，關注點從制度建

設轉向市場呵護。此前國家重要會議２０２２年４月提出相似表述「保持資本市場平穩運行」，

隨後市場逐步修復並迎來階段性行情。本次訊號釋放後，相關市場呵護措施也有望進一步落地，

提振市場情緒和交投活躍度。

國泰君安（０２６１１）表示，當前券商板塊隱含過度悲觀預期，且被嚴重低估，安全邊際

和性價比極高，預計高層重磅會議後更多活躍資本市場政策將加速出台，利好行業發展，建議增

持受益於活躍資本市場政策的券商板塊。浙商證券表示，今年以來證券行業利好政策頻出，全面

註冊制落地，下調最低備付金繳納比例提高券商資金使用效率，下調轉融通成本提高市場活躍度

，看好證券全年業績恢復以及板塊估值修復。

平安證券表示，資本市場對實體經濟的服務力度和重要性將繼續增加，預計券商多項業務將

受益於資本市場改革深化帶來的長期政策紅利。建議關注綜合實力較強、競爭優勢有望進一步強

化的龍頭券商中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）、中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）、華泰證券（滬：６０１６８８）等，以及直接受益於市場景氣度提升的

金融信息服務公司。



＊郭家耀：受惠政策Ａ股交投或急增，中信証券現價可吸＊



匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，近期內地政策對券商股正面，除降低股票結算備付

金外，若Ａ股「Ｔ＋０」交易可落實，應會對交投量有幫助，利好券商的收入及業績表現。事實

上，Ａ股長時間處於低水平，每日成交只有約１００００億人民幣，如再推「Ｔ＋０」交易制度

加上其他支持政策，交投量有機會升四、五成，之前備受冷落股價偏低的券商股應可受惠持續向

好，其中龍頭中信証券現價已可吸納，而中金公司做ＩＰＯ較多，受惠程度較低。

今日券商股普遍逆市上升，其中光大證券（０６１７８）飆逾４％，中金公司升２﹒５％，

中信証券及中國銀河（０６８８１）都升約２％。



部分券商股今日上午表現

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股份（編號） 半日收市價（元） 變幅

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光大證券（０６１７８） ６﹒３７ 升４﹒２６％

中金公司（０３９０８） １８﹒００ 升２﹒５１％

中國銀河（０６８８１） ４﹒５８ 升２％

中信証券（０６０３０） １７﹒００ 升１﹒９２％

中信建投（０６０６６） ９﹒３７ 升１﹒４１％

ＨＴＳＣ（０６８８６） １１﹒４８ 升１﹒０６％

國泰君安（０２６１１） ９﹒７６ 升１﹒０４％

東方證券（０３９５８） ４﹒８６ 升１﹒０４％

海通證券（０６８３７） ５﹒４７ 升０﹒９２％

國聯證券（０１４５６） ４﹒１３ 升０﹒７３％

廣發証券（０１７７６） １２﹒３４ 升０﹒１６％

招商證券（０６０９９） ７﹒８５ 跌０﹒２５％

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撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

