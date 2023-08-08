《經濟通通訊社８日專訊》中電信（００７２８）（滬：６０１７２８）董事長兼首席執行

官柯瑞文表示，內地雲服務市場空間巨大，雲業務收入佔整體數字經濟的比例較高，強調旗下「

天翼雲」連續兩年收入規模錄１００％的以上的增長，今年上半年相關收入增６３﹒４％至

４５８﹒８６億元（人民幣．下同），將力爭今年千億元的目標不動搖。

對於內地雲市場在今年５月起迎來「降價潮」，柯瑞文認為，價格並非唯一具決定性的因素

，能否充分滿足客戶需求在高質量發展階段和數字經濟時代尤其重要。



＊無意將雲網分開＊



被問到未來有否分拆天翼雲的計劃，柯瑞文指，該業務正處於「做強品牌、做大影響、做深

技術」的階段，屬於「雲網融合」的雲服務，因此沒有打算將雲、網分開。

他又指，集團自主研發的天翼雲電腦上半年用戶數為２２６萬戶，收入接近８億元，按年增

長１０３％，下半年將力爭用戶數達５００萬戶，從而拉動相關收入。



＊冀全年５Ｇ ＡＰＲＵ按年降幅進一步收窄＊



執行副總裁唐珂指出，上半年５Ｇ用戶的平均每月收入（ＡＲＰＵ）下跌７﹒６％至

４８﹒７元，已較去年底已有所回升，下半年將努力維持穩定，力爭全年５Ｇ ＡＲＰＵ按年跌

幅收窄。



＊建議今年派息比率提升至７０％以上＊



集團中期派息０﹒１４３２元，較去年同期提升１９﹒３％，派息率６５％。柯瑞文指，將

按照發行Ａ股時的承諾，向股東大會建議２０２３年度以現金方式分配的利潤提升至年度純利的

７０％以上。（ａｃ）

