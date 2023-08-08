《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



外儲上升１１３億美元，保持穩定有基礎

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國家外匯管理局７日公布，截至７月末，中國外匯儲備規模為３２０４３億美元，較６月末上升

１１３億美元，升幅為０﹒３５％。專家認為，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，

７月外匯儲備規模穩中有升。



公募規模首超銀行理財

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一直佔據居民理財「Ｃ位」的銀行理財規模首度被公募基金超越。截至今年６月底，銀行理財市

場存續規模為２５﹒３４萬億元人民幣，公募基金總規模為２７﹒６９萬億元人民幣，公募基金

規模實現歷史性首次超越。



暑運過半出遊熱度不減

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進入暑運以來，鐵路探親流、旅遊流、學生流交織疊加，旅客出行需求旺盛。專家表示，考慮到

已經到來的「暑期檔」和後續中秋、國慶假期的旺盛需求以及供給側和政策面的積極影響，有理

由對下半年旅遊經濟持樂觀預期。





《上海證券報》



中國外匯儲備規模重返３﹒２萬億美元上方

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中國外匯儲備重返３﹒２萬億美元上方，升至年內次高水位。國家外匯管理局７日公布的數據顯

示，截至今年７月末，中國外匯儲備規模為３２０４３億美元，較６月末上升１１３億美元，升

幅為０﹒３５％。



開通理賠綠色通道，應賠盡賠快賠

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保險業正在積極應對華北、黃淮等地出現的極端降雨災害。國家金融監督管理總局提出，金融機

構要全力提升理賠服務質效，確保應賠盡賠快賠；開通災害理賠綠色通道，多渠道受理報案，最

大限度優化簡化理賠流程和手續。



多部門聯動，全力做好防汛抗洪救災工作

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連日來，中國華北、東北等地出現極端降雨過程，引發洪澇和地質災害。國家防總辦公室、應急

管理部等多部門積極行動、協同聯動，全力做好防汛抗洪救災工作。





《證券時報》



民營經濟樣本解碼：「晉江經驗」何以出圈

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近期發布的《關於促進民營經濟發展壯大的意見》要求不斷創新和發展「晉江經驗」。作為中國

民營經濟發軔地之一，晉江９７％以上的企業是民營企業。晉江何以成為民營企業發展的樂土，

「晉江經驗」何以歷久彌新？



把科技創新擺在「頭號工程」位置

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國務院國資委主任張玉卓日前撰文指出，國資央企工作的總目標是做強做優做大國有資本和國有

企業，特別要把做強放在優先位置。新一輪國企改革深化提升行動要在加快建設世界一流企業和

培育專精特新企業等三方面取得明顯成效。



７月外儲規模上升１１３億美元

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國家外匯管理局７日公布的數據顯示，截至今年７月末，中國外匯儲備規模為３２０４３億美元

，較６月末上升１１３億美元，升幅為０﹒３５％。（ｌｃ）

