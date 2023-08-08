《神州經脈》今（８日）早Ａ場隨券商板塊急挫而走低，而盤中公布的進出口數據均錄得雙

位數同比下跌，其後券商及保險倒升穩盤，加上醫藥股急彈，帶動滬綜指半日勉強保持平收，但

午後傳出碧桂園（０２００７）兩筆離岸債逾期付息，拖累地產股急跌，總結全日滬綜指跌

０﹒２５％收市，報３２６０﹒６２點，深成指跌０﹒４２％，創業板指跌０﹒５３％。

好淡爭持，兩市全日成交７９８９億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒２％，北上資金

溜出，陸股通淨流出超過６８億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤大跌逾３００點跌穿７﹒２２，隨後跌幅略為

收窄，收報７﹒２１３３，較上個交易日４時３０分收盤價跌２１３點子，兩連跌，創７月１９

日以來近三周新低，全日在７﹒２００４至７﹒２２２３之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５６５，較上個交易日貶１８５點，止

兩連升，創７月１２日以來近一個月新低。上個交易日報７﹒１３８０。值得留意的是，中間價

在９時１５分報出７﹒１３６５元，但在３分鐘後改為７﹒１５６５元，較第一次報價低２００

點，由微升１５點變成下跌１８５點，而１８５點的跌幅也是６月２６日以來的中間價最大單日

跌幅。中國外匯交易中心相關人士回覆外電查詢時明確表示，以最新報價為準。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國７月以美元計價出口和進口同比降幅均繼續擴大並超出預期，其中出口下降

１４﹒５％，連降三個月，續創２０２０年２月新冠疫情爆發以來最大降幅；進口降１２﹒４％

，創六個月最大降幅。貿易順差４８９５﹒７億美元，擴大１９﹒８％。分析指出，數據顯示中

國內外需求均面臨重大壓力，並預計在中美科技戰愈演愈烈、海外經濟增速放緩、國內居民消費

意願不強等多因素影響下，年內外貿繼續呈疲弱之勢，在未來幾個月出口進一步下降，直到年底

觸底；促消費和穩投資政策施力，疊加國際旅行提振，進口有望逐步改善。



２﹒ 據《界面新聞》報道，２０２３年５月底至７月，國家審計署派出審計組對廣東省（不含

深圳市）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專項審計調查，其中查出多家上市藥企虛增

銷售費用，套取資金用於公關等用途，藥品公關費用遠超研發成本，會計信息嚴重失真。當中麗

珠集團、一品紅、中國中藥旗下一方製藥這三家藥企，在２０２１年至２０２３年５月共向

１９３６家第三方商務推廣公司支付費用，假借服務費用等名義套取資金共４０﹒７７億元，增

加藥品綜合成本，推高出廠價格。另外，上海市加大對藥品領域違法犯罪行為的打擊力度，該市

藥品監督管理局、市場監督管理局、高級人民法院、人民檢察院、公安局五部門日前聯合發布《

上海市藥品行政執法與刑事司法銜接工作實施細則》，自９月１日起施行。



３﹒ 據《路透》報道，碧桂園尚未兌付周日（６日）到期、總計２２５０萬美元的兩筆美元債

利息款，兩筆債券分別為碧桂園在新加坡交易所上市的Ｎ２０２６０２０６美元債及

Ｎ２０３００６３０美元債，發行規模均為５億美元，惟這兩筆債券都設有３０日還款寬限期。

碧桂園承認，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用

資金持續減少，出現了階段性流動壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合

法權益。而碧桂園和其他內房一樣，在境內債和境外債之間優先選擇償還前者，繼昨日公告提前

兌付「２０碧地０２」未回售債券的本息，有關債券發行金額１３﹒６億元人民幣，碧桂園旗下

廣東騰越建築工程有限公司亦公告，計劃於８月１２日兌付「２１騰越建築ＭＴＮ００３」的本

息８﹒３８億元人民幣。



４﹒ 昨日市場傳言，內地部分券商正在內測「Ｔ＋０」單次回轉交易，即允許Ａ股每隻股票日

內回轉交易一次（港稱：即日鮮）。《澎湃新聞》向包括多家頭部機構在內的十家券商了解，有

頭部券商相關負責人表示沒收到相關測試信息。《中國證券報》旗下網媒亦引述多家頭部券商以

及中型券商表示，未聽說過。Ａ股曾在１９９２年開啟「Ｔ＋０」交易制度，後來為維護股票市

場穩定，在１９９５年１月改回「Ｔ＋１」交易制度，並一直沿用至今。７月底召開的中共中央

政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心，市場隨即熱烈討論Ａ股或將重施「Ｔ＋０

」。



５﹒ 國家互聯網信息辦公室發布《人臉識別技術應用安全管理規定（試行）（徵求意見稿）》

，其中明確，旅館客房、公共浴室、更衣室、衛生間及其他可能侵害他人隱私的場所不得安裝圖

像採集、個人身份識別設備。規定更指，物業服務企業等建築物管理人不得將使用人臉識別技術

驗證個人身份作為出入物業管理區域的唯一方式，如個人不同意通過人臉信息進行身份驗證，物

業服務企業等建築物管理人應當提供其他合理、便捷的身份驗證方式。



６﹒ 國家統計局將於明日公布７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）、工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）數據。據《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，受食品需求季節性偏弱拖累，中

國７月ＣＰＩ同比料由６月的持平轉為下降０﹒４％，將是２０２１年２月以來首次「轉負」；

與此同時，工業品價格環比企穩、高基數影響減弱，預計７月ＰＰＩ同比降幅由６月的５﹒４％

收窄至４﹒１％。



７﹒ 乘聯會公布，內地７月乘用車市場零售達到１７７﹒５萬輛，同比下降２﹒３％，環比下

降６﹒３％。７月零售是歷史次新高，走勢極強。今年以來乘用車市場累計零售１１２９﹒９萬

輛，同比增長１﹒９％。７月新能源乘用車批發銷量達到７３﹒７萬輛，同比增長３０﹒７％，

環比下降３﹒１％；１－７月累計批發４２７﹒９萬輛，同比增長４１﹒２％。７月新能源車市

場零售６４﹒１萬輛，同比增長３１﹒９％，環比下降３﹒６％；年以來累計零售３７２﹒５萬

輛，同比增長３６﹒３％。



８﹒ 融３６０數字科技研究院公布的數據顯示，７月內地銀行發行的人民幣結構性存款平均期

限為１１７天，較６月縮短７天；平均預期中間收益率為２﹒６７％，環比下降５個點子；平均

預期最高收益率為３﹒１４％，環比下降６個點子。今年結構性存款收益率下降趨勢較為明顯，

數據顯示，７月份平均預期中間收益率相較去年末共下降了１２個點子，尤其是３月份以來降幅

較大，這和普通定存利率下降趨勢基本一致。（ｓｌ）

