《鍾之日記》８月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



盡管暑期內地出行及觀影活動顯著增加，但仍難以根本逆轉內需萎縮的趨勢，加上內地房地

產市場持續惡化，中國經濟表現仍有很多隱憂。海關總署今日公布的７月外貿數據惡化，以美元

計價，出口和進口連續第三個月下滑，且下滑幅度擴大。７月進口同比下降１２﹒４％，遠遜於

預期的下降５％，甚至比經濟學家最悲觀的預測下降１０％還要差，降幅較６月擴大５﹒６個百

分點，創六個月最大降幅。外需同樣疲軟，７月出口同比下降１４﹒５％，遜於預期的下降

１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月以來最大降幅。

今早Ａ場隨券商板塊急挫而走低，而盤中公布的進出口數據均錄得雙位數同比下跌，其後券

商及保險倒升穩盤，加上醫藥股急彈，帶動滬綜指半日勉強保持平收，但午後傳出碧桂園

（０２００７）兩筆離岸債逾期付息，拖累地產股急跌，總結全日滬綜指跌０﹒２５％收市，報

３２６０﹒６２點，深成指跌０﹒４２％，創業板指跌０﹒５３％。

好淡爭持，兩市全日成交７９８９億元人民幣，按日減少１０﹒２％，北上資金溜出，陸股

通淨流出超過６８億元人民幣。

關注明日（９日）國家統計局將公布最新通脹數據，市場預期７月ＣＰＩ同比下跌０﹒４％

，將會是自２０２０年初新冠疫情最初爆發之後，物價重回負增長區間，但中國當局堅稱中國不

存在通縮現象。



＊美股大升港股未起舞＊



隔晚美股急升，道指大升逾４００點，標普５００升近１％，納指亦漲逾８５點或０﹒６％

。恒指昨天微跌６４點收市，險守１９５００收市，今天裂口低開２２９點，報１９３０８，

１９５００得而復失，終收報１９１８４，跌３５３點或跌１﹒８％，落到５０天線水平，主板

成交超過１０４６億元。



＊碧桂園終爆雷，市場不特別意外＊



上日才說過碧桂園難渡金秋，結果就出現了流動性風險事件。據《路透》引述碧桂園報道，

該公司尚未兌付８月６日到期、總計２２５０萬美元的兩筆美元債利息款。內媒《澎湃新聞》亦

確認外電消息屬實，指所涉及的兩筆債券都在新加坡交易所上市，總規模為１０億美元。不過《

路透》提及，這兩筆債券都設有３０日還款寬限期。

碧桂園股價大跌１４﹒４％，報１﹒１３元，旗下碧桂園服務（０６０９８）挫９﹒７％，

報８﹒１２元。

碧桂園向傳媒發聲明，承認受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響

，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努

力保障債權人的合法權益。碧桂園又指，自２０２１年以來行業持續低迷，「公司一直在堅守，

卻難言曙光」。

碧桂園無力支付債息，事實上市場並不特別意外。一來中國房地產市場不景已嚴重拖累碧桂

園業績，去年全年巨蝕超過６０億元人民幣，營業額嚴重萎縮，影響集團還款能力；二來碧桂園

現金流亦不佳，截至去年底公司現金及現金等價物僅逾１億元人民幣；三來最近不少跡象顯示碧

桂園流動性風險爆發，包括遭評級公司下調評級、配股融資突然暫停等。

碧桂園和其他內房一樣，在境內債和境外債之間優先選擇償還前者，繼昨日公告提前兌付「

２０碧地０２」未回售債券的本息，有關債券發行金額１３﹒６億元人民幣，碧桂園旗下廣東騰

越建築工程有限公司亦承諾償還債券本息。



＊Ａ場即日鮮沒成事，中資券商兩頭走＊



自７月底中共中央政治局會議提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」後，內地券商政策利

好消息不斷，先是早前中證監召集幾家頭部券商開會，有券商建議降低印花稅，繼而有官媒發文

鼓勵居民入市賺錢助消費，另中國證券登記結算公司宣布調降股票最低結算備付金繳納比例。

最新市場又傳Ａ股擬放寬即日鮮交易，內地稱為「Ｔ＋０」交易，即允許Ａ股日內回轉交易

一次。目前，Ａ股市場實行「Ｔ＋１」交易制度，即當日買入的股票當天不能賣出，要等下一個

交易日才可操作。但值得注意的是，Ａ股曾在１９９２年開啟過「Ｔ＋０」交易制度，後來為維

護股票市場穩定，在１９９５年１月又改回了「Ｔ＋１」交易制度，並一直沿用超過２８年至今

。

不過，對於恢復「Ｔ＋０」，《澎湃新聞》向包括多家頭部機構在內的十家券商進行情況了

解，有頭部券商相關負責人表示沒有收到相關測試信息。而《中國證券報》旗下網媒也引述多家

頭部券商以及中型券商表示，未聽說過。

中資券商今日表現分化，招商證券（０６０９９）跌１﹒６５％，海通證券（０６８３７）

跌０﹒７４％，申萬宏源（０６８０６）跌０﹒６％，中國銀河（０６８８１）升０﹒２２％，

中信證券（０６０３０）升０﹒２４％，光大證券（０６１７８）升０﹒３３％。





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