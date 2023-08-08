《經濟通通訊社８日專訊》內地迎來疫情防控全面放開的首個暑期檔，盡管中國存在內需轉

弱的跡象，但是暑假居民出行和觀影活動旺盛，多部暑期檔電影成績強勁，《消失的她》、《八

角籠中》、《長安三萬里》、《封神》等電影的票房均突破十億元（人民幣．下同），而今日正

式上映的《孤注一擲》料成票房黑馬，上座率遠超其他新片，而此片的點映票房已經打破中國影

史記錄。

據內媒報道，截至８月７日２０時，２０２３年暑期檔累計票房已經達到１５０億元，已經

達到不少業內人士此前的預期值，而暑期檔距離結束還剩下２０多天。國海證券發表最新研報，

預測２０２３年暑期檔票房最高可達１９２﹒１億元（人民幣．下同），全年票房預測值樂觀可

超過６００億元。

影視股成逆市奇葩，連續兩日拉漲，幸福藍海（深：３００５２８）飆１３﹒３％，海看股

份（深：３０１２６２）升１３％，金逸影視（深：００２９０５）升６﹒７％，世紀天鴻

（深：３００６５４）、中原傳媒（深：０００７１９）漲６﹒３％，上海電影

（滬：６０１５９５）升５﹒３％，果麥文化（深：３０１０５２）走高３％。（ｅｙ）

