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AH股新聞

08/08/2023 09:56

《Ａ股焦點》內地暑期檔大熱，幸福藍海飆１３％上海電影升半成

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地迎來疫情防控全面放開的首個暑期檔，盡管中國存在內需轉
弱的跡象，但是暑假居民出行和觀影活動旺盛，多部暑期檔電影成績強勁，《消失的她》、《八
角籠中》、《長安三萬里》、《封神》等電影的票房均突破十億元（人民幣．下同），而今日正
式上映的《孤注一擲》料成票房黑馬，上座率遠超其他新片，而此片的點映票房已經打破中國影
史記錄。
　　據內媒報道，截至８月７日２０時，２０２３年暑期檔累計票房已經達到１５０億元，已經
達到不少業內人士此前的預期值，而暑期檔距離結束還剩下２０多天。國海證券發表最新研報，
預測２０２３年暑期檔票房最高可達１９２﹒１億元（人民幣．下同），全年票房預測值樂觀可
超過６００億元。
　　影視股成逆市奇葩，連續兩日拉漲，幸福藍海（深：３００５２８）飆１３﹒３％，海看股
份（深：３０１２６２）升１３％，金逸影視（深：００２９０５）升６﹒７％，世紀天鴻
（深：３００６５４）、中原傳媒（深：０００７１９）漲６﹒３％，上海電影
（滬：６０１５９５）升５﹒３％，果麥文化（深：３０１０５２）走高３％。（ｅｙ）

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