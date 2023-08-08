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AH股新聞

08/08/2023 09:28

《Ａ場新股》榮盛生物ＩＰＯ主動撤單，銷售費用佔比高企遭關注

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所７日晚披露，上海榮盛生物藥業科創
板ＩＰＯ終止，原因是主動撤單。
　　榮盛生物在撤單前，已經通過上交所兩輪問詢並於２０２２年１２月２６日過會。就在外界
以為榮盛生物ＩＰＯ已高枕無憂時，公司卻遲遲未進入註冊程序。在等待了近８個月之後，榮盛
生物選擇撤回ＩＰＯ申請，公司上市之路就此終結。
　　值得注意的是，翻查上交所兩輪問詢，榮盛生物的銷售推廣費用佔營收比重較大，受到上交
所重點關注，這或許是榮盛生物最終沒有成功ＩＰＯ的原因。
　
＊涉及醫藥項目的ＩＰＯ，「推廣費」被重點問詢＊
　
　　榮盛生物致力於疫苗及體外診斷試劑的研發、生產及銷售，產品主要用於傳染病的預防及診
斷。招股書顯示，公司在２０２１年剛剛扭虧為盈。２０２２年１至９月，公司實現營業收入
２﹒１６億元（人民幣．下同），淨利潤為１０８６﹒７７萬元。從２０１９年以來，公司銷售
費用佔營業收入的比例維持在３３％左右。其中，疫苗推廣服務費金額及佔比較高，２０２２年
１－９月疫苗推廣服務費佔比達８７﹒３４％。
　　近期，醫藥反腐引發市場關注，而此前被多次問及推廣服務費的榮盛生物，在過會後依然終
止了ＩＰＯ，無疑會引發市場聯想。據市場人士介紹，從去年下半年開始，涉及醫藥項目的
ＩＰＯ中「推廣費」就已被重點問詢。今年撤回上市申請的力捷迅、漢王藥業、深圳安科等公司
，均在交易所審核中被追問推廣服務費、商業賄賂等問題。

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