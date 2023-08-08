《經濟通通訊社８日專訊》中國疫後經濟復甦不似預期，官方正通過加強對負面評論的控制

，以提振民眾信心。據英國《金融時報》報道，監管機構已向經濟學家、分析師及研究人員施壓

，要求他們避免討論中國通縮及資金外流等負面評論。

報道引述學者和經濟學家稱，監管機構不想在公開場合聽到有關經濟的負面評論，希望他們

從積極的角度解讀壞消息。

任職上海一間大型金融機構的經濟學家亦指，去年談論通縮或其他經濟風險沒有問題，但當

地電視台已明確表示，現只容忍正面的評論，即使在預先錄製的採訪中發表對經濟負面言論，最

終也不會播放。

報道提到，有經濟學家在北京舉行的一次閉門會議上指，整個市場都知道，中國不存在通縮

，「不過，我們可以談論低通脹風險」，又提醒與會者謹慎選擇報道其言論的哪一個部份，並稱

「如果你明天見不到我，那就糟糕了」。



＊７月ＣＰＩ明公布，市場料跌０﹒５％＊



國家統計局明日（９日）公布７月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。市場預料ＣＰＩ或按年跌０﹒５％

，工業生產者出廠指數（ＰＰＩ）按年跌幅則收窄至４％。

中金公司預計，７月中國經濟增速或較６月邊際改善，但金融周期下行階段帶來的壓制依然

顯著。ＣＰＩ同比可能轉負，主要反映基數效應。

三菱日聯銀行報告指，預計中國７月ＣＰＩ數據將出現通縮，但中國當局的穩增長措施也會

支撐人民幣走勢。

花旗早前曾指，由於消費者需求疲軟，扣除波動性食品和能源成本後的核心商品價格已經進

入「通縮區」。（ｃｔ）（ｚｚ）

