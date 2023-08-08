《經濟通通訊社８日專訊》盡管暑期內地出行及觀影活動顯著增加，但仍難以逆轉內需萎縮

的趨勢。海關總署數據顯示，以美元計價，中國７月進口同比下降１２﹒４％，遠遜於預期的下

降５％，甚至比經濟學家最悲觀的預測下降１０％還要差，降幅較６月擴大５﹒６個百分點，並

創六個月最大降幅。

至於海外對中國商品服務需求一樣不濟，以美元計價中國７月出口同比下降１４﹒５％，遜

於預期的下降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月以來最大降幅

。

今早Ａ場隨券商板塊急挫而走低，而盤中公布的進出口數據均錄得雙位數同比下跌，其後券

商及保險倒升穩盤，加上醫藥股急彈，帶動滬綜指半日收升０﹒０１％，報３２６９﹒２９點；

深成指半日跌０﹒０６％，創業板指軟０﹒０５％。

好淡爭持，兩市半日成交５０６２億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少

１２﹒２％，北上資金溜出，陸股通淨流出近４５億元。



＊券商股走兩極，「Ｔ＋０」傳聞遭闢謠＊



市傳內地部分券商正在內測「Ｔ＋０」單次回轉交易，即允許Ａ股每隻股票日內回轉交易一

次（港稱即日鮮）。對此，內媒《澎湃新聞》引述內地一家券商龍頭相關負責人表示，沒有收到

相關測試信息，《中國證券報》旗下網媒則引述多家頭部券商以及中型券商表示未聽說過。

股民翻臉如翻書，券商股早段全線急跌，截至午間收市則兩極分化，哈投股份

（滬：６００８６４）瀉８﹒５％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌６﹒２％，太平洋

（滬：６０１０９９）挫３﹒３％，中原證券（滬：６０１３７５）插３﹒１％；惟中金公司

（滬：６０１９９５）飆９﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）升５﹒４％，中信建投

（滬：６０１０６６）升４﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）揚１﹒８％。



＊暑期檔火爆帶動影視股，海看股份飆兩成＊



內地暑期檔電影火爆，截至８月７日２０時，２０２３年暑期檔累計票房已經達到１５０億

元，已經達到不少業內人士此前的預期值，而暑期檔距離結束還剩下２０多天。國海證券發表最

新研報，預測２０２３年暑期檔票房最高可達１９２﹒１億元，全年票房預測值樂觀可超過

６００億元。

影視股成逆市奇葩，連續兩日拉漲，海看股份（深：３０１２６２）飆２０％漲停，幸福藍

海（深：３００５２８）升１１﹒２％，金逸影視（深：００２９０５）升一成漲停，世紀天鴻

（深：３００６５４）漲８﹒３％，上海電影（滬：６０１５９５）升４％。（ｅｙ）

