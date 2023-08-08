《經濟通通訊社８日專訊》盡管暑期內地出行及觀影活動顯著增加，但仍難以根本逆轉內需

萎縮的趨勢，加上內地房地產市場持續惡化，中國經濟表現仍有很多隱憂。海關總署今日公布的

７月外貿數據惡化，以美元計價，出口和進口連續第三個月下滑，且下滑幅度擴大。７月進口同

比下降１２﹒４％，遠遜於預期的下降５％，甚至比經濟學家最悲觀的預測下降１０％還要差，

降幅較６月擴大５﹒６個百分點，創六個月最大降幅。７月出口同比下降１４﹒５％，遜於預期

的下降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月以來最大降幅。

今早Ａ場隨券商板塊急挫而走低，而盤中公布的進出口數據均錄得雙位數同比下跌，其後券

商及保險倒升穩盤，加上醫藥股急彈，帶動滬綜指半日勉強保持平收，但午後傳出碧桂園

（０２００７）兩筆離岸債逾期付息，拖累地產股急跌，總結全日滬綜指跌０﹒２５％收市，報

３２６０﹒６２點，深成指跌０﹒４２％，創業板指跌０﹒５３％。

好淡爭持，兩市全日成交７９８９億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒２％，北上資金

溜出，陸股通淨流出超過６８億元。

關注明日（９日）國家統計局將公布最新通脹數據，市場預期７月ＣＰＩ同比下跌０﹒４％

，將會是自２０２０年初新冠疫情最初爆發之後，物價重回負增長區間，但中國當局堅稱中國不

存在通縮現象。



＊地產股集體向下，跌幅未見激烈＊



據《路透》引述碧桂園（０２００７）報道，該公司尚未兌付８月６日到期、總計２２５０

萬美元的兩筆美元債利息款。內媒《澎湃新聞》最新報道指，從知情人士處確認消息屬實，涉及

的兩筆債券都在新加坡交易所上市，總規模為１０億美元。

碧桂園向傳媒發聲明，承認受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響

，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努

力保障債權人的合法權益。碧桂園又指，自２０２１年以來行業持續低迷，「公司一直在堅守，

卻難言曙光」。

碧桂園爆發流動性風險外界或多或少有所準備，地產股今日帶頭下跌惟跌幅未算慘烈，雲南

城投（滬：６００２３９）、京投發展（滬：６００６８３）跌停，金地集團

（滬：６００３８３）瀉３﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）走低１﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）軟１％。



＊醫藥股反彈，部份股漲停＊



市傳內地部分券商正在內測「Ｔ＋０」單次回轉交易，即允許Ａ股每隻股票日內回轉交易一

次（港稱即日鮮）。對此，內媒《澎湃新聞》引述內地一家券商龍頭相關負責人表示，沒有收到

相關測試信息，《中國證券報》旗下網媒則引述多家頭部券商以及中型券商表示未聽說過。

券商股早段全線急跌，截至午間收市則兩極分化並維持至全日收市，哈投股份

（滬：６００８６４）、信達證券（滬：６０１０５９）跌停，太平洋（滬：６０１０９９）挫

８﹒２％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌７﹒７％，；惟中金公司（滬：６０１９９５）漲

６﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）升５﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）升

２﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）揚１﹒１％。

醫藥板塊昨日因反腐風暴遭遇「黑色星期一」，今日部分股份出現顯著反彈，科源製藥

（深：３０１２８１）飆２０％漲停，北陸藥業（深：３０００１６）升１０﹒８％，精華製藥

（深：００２３４９）、雙成藥業（深：００２６９３）、神奇製藥（滬：６００６１３）、龍

津藥業（深：００２７５０）、永安藥業（深：００２３６５）等集體漲停；至於澄清監管傳聞

的恒瑞醫藥（滬：６００２７６）股價升２﹒６％，收報４０﹒１４元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９７９﹒７３ －０﹒２６

上證綜合指數 ３２６０﹒６２ －０﹒２５ ３５５７﹒５０

上證Ａ股指數 ３４１８﹒１９ －０﹒２５

深證成份指數 １１０９８﹒４５ －０﹒４２ ４４３１﹒４４

深圳創業板指數 ２２２８﹒９１ －０﹒５３

上證Ｂ股指數 ２７５﹒２０ －０﹒０１ ０﹒８２

深證Ｂ股指數 １２１４﹒６６ ＋０﹒１６ ０﹒４４

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