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AH股新聞

08/08/2023 15:05

《Ａ股行情》外貿惡化滬指收跌０﹒２５％，碧桂園債息逾期震內房

　　《經濟通通訊社８日專訊》盡管暑期內地出行及觀影活動顯著增加，但仍難以根本逆轉內需
萎縮的趨勢，加上內地房地產市場持續惡化，中國經濟表現仍有很多隱憂。海關總署今日公布的
７月外貿數據惡化，以美元計價，出口和進口連續第三個月下滑，且下滑幅度擴大。７月進口同
比下降１２﹒４％，遠遜於預期的下降５％，甚至比經濟學家最悲觀的預測下降１０％還要差，
降幅較６月擴大５﹒６個百分點，創六個月最大降幅。７月出口同比下降１４﹒５％，遜於預期
的下降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月以來最大降幅。
　　今早Ａ場隨券商板塊急挫而走低，而盤中公布的進出口數據均錄得雙位數同比下跌，其後券
商及保險倒升穩盤，加上醫藥股急彈，帶動滬綜指半日勉強保持平收，但午後傳出碧桂園
（０２００７）兩筆離岸債逾期付息，拖累地產股急跌，總結全日滬綜指跌０﹒２５％收市，報
３２６０﹒６２點，深成指跌０﹒４２％，創業板指跌０﹒５３％。
　　好淡爭持，兩市全日成交７９８９億元（人民幣．下同），按日減少１０﹒２％，北上資金
溜出，陸股通淨流出超過６８億元。
　　關注明日（９日）國家統計局將公布最新通脹數據，市場預期７月ＣＰＩ同比下跌０﹒４％
，將會是自２０２０年初新冠疫情最初爆發之後，物價重回負增長區間，但中國當局堅稱中國不
存在通縮現象。
　
＊地產股集體向下，跌幅未見激烈＊
　
　　據《路透》引述碧桂園（０２００７）報道，該公司尚未兌付８月６日到期、總計２２５０
萬美元的兩筆美元債利息款。內媒《澎湃新聞》最新報道指，從知情人士處確認消息屬實，涉及
的兩筆債券都在新加坡交易所上市，總規模為１０億美元。
　　碧桂園向傳媒發聲明，承認受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響
，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努
力保障債權人的合法權益。碧桂園又指，自２０２１年以來行業持續低迷，「公司一直在堅守，
卻難言曙光」。
　　碧桂園爆發流動性風險外界或多或少有所準備，地產股今日帶頭下跌惟跌幅未算慘烈，雲南
城投（滬：６００２３９）、京投發展（滬：６００６８３）跌停，金地集團
（滬：６００３８３）瀉３﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，招商蛇口
（深：００１９７９）跌２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）走低１﹒２％，萬科Ａ
（深：０００００２）軟１％。
　
＊醫藥股反彈，部份股漲停＊
　
　　市傳內地部分券商正在內測「Ｔ＋０」單次回轉交易，即允許Ａ股每隻股票日內回轉交易一
次（港稱即日鮮）。對此，內媒《澎湃新聞》引述內地一家券商龍頭相關負責人表示，沒有收到
相關測試信息，《中國證券報》旗下網媒則引述多家頭部券商以及中型券商表示未聽說過。
　　券商股早段全線急跌，截至午間收市則兩極分化並維持至全日收市，哈投股份
（滬：６００８６４）、信達證券（滬：６０１０５９）跌停，太平洋（滬：６０１０９９）挫
８﹒２％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌７﹒７％，；惟中金公司（滬：６０１９９５）漲
６﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）升５﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）升
２﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）揚１﹒１％。
　　醫藥板塊昨日因反腐風暴遭遇「黑色星期一」，今日部分股份出現顯著反彈，科源製藥
（深：３０１２８１）飆２０％漲停，北陸藥業（深：３０００１６）升１０﹒８％，精華製藥
（深：００２３４９）、雙成藥業（深：００２６９３）、神奇製藥（滬：６００６１３）、龍
津藥業（深：００２７５０）、永安藥業（深：００２３６５）等集體漲停；至於澄清監管傳聞
的恒瑞醫藥（滬：６００２７６）股價升２﹒６％，收報４０﹒１４元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９７９﹒７３　　－０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６０﹒６２　　－０﹒２５　　　　３５５７﹒５０　　
　　上證Ａ股指數　　３４１８﹒１９　　－０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１０９８﹒４５　－０﹒４２　　　　４４３１﹒４４　　
　　深圳創業板指數　２２２８﹒９１　　－０﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７５﹒２０　　－０﹒０１　　　　　０﹒８２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１４﹒６６　　＋０﹒１６　　　　　０﹒４４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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