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AH股新聞

08/08/2023 14:31

【內房困局】碧桂園兩筆新加坡離岸債息逾期，涉債規模１０億美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述碧桂園（０２００７）報道，該公司尚未兌付８
月６日到期、總計２２５０萬美元的兩筆美元債利息款。內媒《澎湃新聞》最新報道指，從知情
人士處確認消息屬實。不過《路透》提及，這兩筆債券都設有３０日還款寬限期。
　　根據《澎湃新聞》報道，兩筆債券分別為碧桂園在新加坡交易所上市的Ｎ２０２６０２０６
美元債及Ｎ２０３００６３０美元債，發行規模均為５億美元，債息率分別為４﹒２％及
４﹒８％，分別在２０２６年２月６日和２０３０年８月６日到期。有關債券的聯席全球協調人
、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）（Ｂ＆Ｄ）、瑞銀
集團、渣打銀行和里昂證券。
　　碧桂園向傳媒發聲明，承認受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響
，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力，公司目前仍在積極優化資金安排，努
力保障債權人的合法權益。碧桂園又指，自２０２１年以來行業持續低迷，「公司一直在堅守，
卻難言曙光」。
　
＊提前兌付境內債，離岸債卻無能為力＊
　
　　碧桂園和其他內房一樣，在境內債和境外債之間優先選擇償還前者，繼昨日（７日）公告提
前兌付「２０碧地０２」未回售債券的本息，有關債券發行金額１３﹒６億元人民幣，碧桂園旗
下廣東騰越建築工程有限公司亦公告，計劃於８月１２日兌付「２１騰越建築ＭＴＮ００３」的
本息８﹒３８億元人民幣。
　　另外，市傳佛山市派出副市長帶隊的工作組進駐碧桂園，要求碧桂園「把自己的家底都拿出
來」，能變現的全部變現，只有這樣政府才會考慮再支持其發債，不過碧桂園方面人士昨日已對
內媒否認有關傳聞。（ｅｙ）

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