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AH股新聞

08/08/2023 17:23

【數據解讀】景順：中國出口量仍強惟難維持，料出口額將繼續下行

　　《經濟通通訊社８日專訊》以美元計價，中國７月出口同比下降１４﹒５％，遜於預期的下
降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月新冠疫情爆發以來最大降
幅；中國７月進口同比下降１２﹒４％，大幅遜於預期的下降５％，降幅較６月擴大５﹒６個百
分點，並創六個月最大降幅。
　　景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表評論指，儘管出口不及預期，但主要原
因是價格下跌而非數量下降所致，以量來看中國出口意外地保持強勁，仍高於疫情前水平，經季
節性及出口價格調整後，出口量僅較上月減少１％，尤其是電動汽車、電動汽車電池、可替代綠
色能源技術出口表現理想。
　　不過趙耀庭亦指出，隨著全球商品需求持續下降及限制性貨幣政策開始影響全球需求，強勁
的出口量恐怕難以維持，而就出口訂單等出口相關數據而言，前景亦不容樂觀。這或許意味著，
於明年年初迎來轉捩點之前，滯後於其他出口數據的中國海關官方出口數據可能於年內餘下時間
裏繼續下行。
　　　至於進口量方面，趙耀庭認為下跌幅度超出預期。即使經季節性及價格變動調整後，進口
量按月跌幅仍達個位數中位，反映市場對政府更廣泛的刺激措施有迫切需求。趙預計，政策制定
者已承諾推出更多政策支持，這有望促進基建投資及境外遊增長，刺激商品需求增加，從而於未
來數月提振家庭消費，帶動進口改善。（ｅｙ）
　
　

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