《經濟通通訊社８日專訊》據《俄羅斯衛星通訊社》報道，俄羅斯亞洲工業家與企業家聯合

會主席維塔利．曼克維奇表示，俄羅斯的中國汽車製造商協會將於９月註冊，旨在幫助中國汽車

製造商提供與俄羅斯政府和商業界溝通的渠道，解決汽車進口到俄羅斯的問題，並在俄羅斯生產

。該協會將處理的首要問題之一，是承認中國汽車的車型批准證書，這將簡化並加快汽車進口；

另一個問題是協助中國品牌佔領和發展俄羅斯空置的產能。

俄羅斯汽車市場分析機構Ａｖｔｏｓｔａｔ於８月４日發布的數據顯示，２０２３年前七個

月，俄羅斯汽車市場新車銷量呈現增長的中國品牌有：奇瑞（增２﹒８倍，達５﹒７９萬輛）、

吉利（００１７５）（增２﹒９倍，達４﹒１５萬輛）、哈弗（增２﹒２倍，達４７﹒１萬輛）

、長安（深：０００６２５）（增９﹒８倍，達１﹒４萬輛）。

２０２３年上半年中國汽車佔向俄羅斯供應的全部新車總量的７５﹒７％。２０２２年，俄

羅斯人購買了１２﹒１８萬輛中國新車。去年，中國奇瑞、哈弗和吉利汽車在俄羅斯市場上最受

歡迎，在俄羅斯人購買的所有中國汽車中，上述品牌佔８２％。（ｓｌ）

