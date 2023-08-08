《經濟通通訊社８日專訊》內地展開近十年來最強力醫療反腐。據內媒《界面新聞》報道，

一份由國家審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告顯示，自２０２３年５月底至７月，

國家審計署派出的審計組對廣東省（不含深圳市）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專

項審計調查。其中涉及，Ａ股上市公司麗珠集團（深：０００５１３）、一品紅

（深：３００７２３），香港上市公司中國中藥（００５７０）旗下一方製藥等上市公司。

報道指，審計調查報告顯示，上述三家上市藥品生產企業虛增銷售費用，套取資金用於公關

等用途，藥品公關費用遠超研發成本，會計信息嚴重失真。審計調查報告披露，２０２１年至

２０２３年５月，麗珠製藥、一品紅和一方製藥共向１９３６家第三方商務推廣公司支付費用，

假借服務費用等名義套取資金共４０﹒７７億元（人民幣．下同），增加藥品綜合成本，推高出

廠價格。

其中一方製藥２０２１年至２０２３年５月以「技術服務費」等名義向９６６家商務推廣公

司付款２３﹒９億元，用於支付全國４５８６家合作醫院藥房配藥設備費用和配藥人員工資等。

一品紅則指派廣州益瑞企業管理有限公司以集群註冊方式在廣州市南沙區同一地址註冊成立

９６２家會議服務公司，再以支付學術會議費、醫學服務費等名義將１６﹒７５億元轉入上述公

司，隨後廣州益瑞公司按其要求將資金進一步分解後轉入特定人員帳戶用於支付各區域醫院公關

費用。



＊藥企增加中間銷售環節推高藥械流通價＊



此外，審計組還在廣東發現，存在藥品耗材經銷企業增加中間銷售環節，推高藥械流通價格

，涉及在廣東省內高知名度的曹清華牌生產企業康朝藥業有限公司、香港上市公司國藥控股

（０１０９９）旗下的國藥器械（東莞）有限公司和醫療機構中山大學附屬腫瘤醫院。其中曹清

華牌薏辛除濕止痛膠囊的直銷價格為每粒０﹒３２元，其生產企業康朝藥業有限公司從２０２１

年至２０２３年５月，以每粒１﹒２６元的價格向安徽華源醫藥集團股份有限公司採購上述藥品

，按其採購規模３﹒７８億元測算，直接增加採購成本２﹒８２億元，導致終端售價格從每粒

０﹒５９元升至每粒１﹒７１元，加價１﹒９倍。

中山大學附屬腫瘤醫院則在２０２０年至２０２３年５月，指定工會下屬企業廣東冠華醫療

服務公司為其供應醫用耗材１﹒０４億元，廣東冠華醫療服務公司獲利７４８﹒８２萬元，耗材

平均加價率６﹒６％。



＊醫療機構違規重用即棄手術耗材多收費＊



審計調查並發現，廣東省部分醫療機構違規重複使用一次性手術耗材。如２０２０年至

２０２３年５月，中山市人民醫院等兩家醫療機構重複使用一次性超聲刀頭２４０９個，涉及

１﹒５１萬人次，增加手術交叉感染風險。按醫保部門相關收費標準計算，上述兩家醫療機構多

收取診療費用９０４﹒６１萬元，其中醫保基金７７３﹒０６萬元。

審計調查同時披露，廣東省部分醫療機構存在套用診療項目違規收費，套取醫保基金

５７０﹒１１萬元。如２０２０年至２０２３年５月，南方醫科大學口腔醫院將手術中使用的「

超聲骨刀」套用「超聲刀加收」收費項目，違規收取１１﹒１５萬人次診療費用６７２０﹒３１

萬元（其中重覆收費４３９人次、４２﹒７１萬元），套取醫保基金５７０﹒１１萬元。根據廣

州市醫保部門規定，公立醫療機構使用「超聲骨刀」不屬於收費項目。（ｓｌ）

