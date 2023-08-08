《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日公布７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）、工
業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）數據。據《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，受食品需
求季節性偏弱拖累，中國７月ＣＰＩ同比料由６月的持平轉為下降０﹒４％，將是２０２１年２
月以來首次「轉負」；與此同時，工業品價格環比企穩、高基數影響減弱，預計７月ＰＰＩ同比
降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒１％。
凱投宏觀認為，居民消費價格似乎也已滑入通貨緊縮的境地。該機構預計，７月ＣＰＩ同比
將下降０﹒９％，主因食品通脹率下降；在需求減弱的情況下，核心ＣＰＩ可能會進一步走弱。
不過，７月能源價格通縮有所緩解，因為俄烏戰爭造成的較高基數已開始消退，預計ＰＰＩ同比
降幅收窄至４﹒３％。
瑞銀中國首席經濟學家汪濤則認為，７月ＣＰＩ同比可能下降０﹒５％，原因是食品價格下
跌，非食品價格僅溫和回升；ＰＰＩ同比降幅或收窄至４﹒１％。不過，汪濤預計，ＣＰＩ年率
通縮只屬短暫，預計到第三季度末，ＣＰＩ將轉為正數，並預計ＣＰＩ在年底升至１％以上，主
要因為預期消費將進一步復甦，且下半年的基數效應更有利。（ｓｌ）
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