《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日公布７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）、工

業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）數據。據《路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，受食品需

求季節性偏弱拖累，中國７月ＣＰＩ同比料由６月的持平轉為下降０﹒４％，將是２０２１年２

月以來首次「轉負」；與此同時，工業品價格環比企穩、高基數影響減弱，預計７月ＰＰＩ同比

降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒１％。

凱投宏觀認為，居民消費價格似乎也已滑入通貨緊縮的境地。該機構預計，７月ＣＰＩ同比

將下降０﹒９％，主因食品通脹率下降；在需求減弱的情況下，核心ＣＰＩ可能會進一步走弱。

不過，７月能源價格通縮有所緩解，因為俄烏戰爭造成的較高基數已開始消退，預計ＰＰＩ同比

降幅收窄至４﹒３％。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤則認為，７月ＣＰＩ同比可能下降０﹒５％，原因是食品價格下

跌，非食品價格僅溫和回升；ＰＰＩ同比降幅或收窄至４﹒１％。不過，汪濤預計，ＣＰＩ年率

通縮只屬短暫，預計到第三季度末，ＣＰＩ將轉為正數，並預計ＣＰＩ在年底升至１％以上，主

要因為預期消費將進一步復甦，且下半年的基數效應更有利。（ｓｌ）

