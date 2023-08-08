《經濟通通訊社８日專訊》中國７月以美元計價出口和進口同比降幅均繼續擴大並超出預期

，其中出口下降１４﹒５％，連降三個月，續創２０２０年２月新冠疫情爆發以來最大降幅；進

口降１２﹒４％，創六個月最大降幅。《路透》引述分析人士指出，數據顯示中國內外需求均面

臨重大壓力。在中美科技戰愈演愈烈、海外經濟增速放緩、國內居民消費意願不強等多因素影響

下，預計年內外貿繼續呈疲弱之勢。不過，分析人士同時認為，價格下降及高基數影響有望減弱

，一定程度上能對年內後幾個月出口形成正向支持；同時，促消費和穩投資政策施力，疊加國際

旅行提振，進口有望逐步改善。

一位不願具名的官方研究機構專家稱，外貿不好是在意料之中，延續了６月的下跌態勢，預

計弱外貿的狀態會延續到年底，「年底能將出口跌幅收窄就不錯了，指望由負轉正估計要到明年

了」。他並指出，出口降幅超預期說明外需不穩，既與歐美經濟減速有關，亦顯示出以美國為主

的「脫勾斷鏈」對中國外貿的壓力；而進口的持續回落主要受國際大宗商品價格回落和國內需求

不旺影響。



＊機構料未來數月中國進口或回升＊



凱投宏觀亦預計，中國出口將在未來幾個月進一步下降，直到年底觸底。該機構指出，最近

出口下降主要反映的是價格下降而非數量下降，出口量仍遠高於疫情前的趨勢，但並不認為這種

數量優勢會持續下去。此外，發達經濟體的近期消費支出前景仍然充滿挑戰，許多經濟體今年晚

些時候仍面臨衰退的風險。相比之下，未來幾個月的中國進口可能會有所回升，受益於國際旅行

提振等。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也表示，貿易價格因素對出口和進口的拖累作用都比較

明顯。考慮到全球貿易需求的收縮和中國新發展模式的要求，貿易量的因素對中國外貿的拖累估

計將在未來幾個月內繼續顯現；預計下半年進口增長的韌性仍大於出口。（ｓｌ）

