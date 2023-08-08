《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心今日公布的人民幣兌美元中間價意外報了兩次

價格，在９時１５分報出７﹒１３６５元，但在３分鐘後將價格改為７﹒１５６５元，較第一次

報價低整整２００點，由微升１５點變成下跌１８５點，使得最新的中間價創近四周新低，而

１８５點的跌幅也是６月２６日以來的中間價最大單日跌幅。

這一改動引發了市場關注。據《路透》引述一名中資行交易員稱，看起來不像報錯價，「很

神奇，大家討論得也很熱烈」。一名外資行交易員亦表示疑惑，指改價「會讓人產生聯想」。另

一名中資行交易員認為，其實可以將錯就錯，３分鐘後再改，市場預期都可能發生變化，有點讓

人懷疑是否接下來對即期調整有更大的容忍度。第三位中資行人士則猜測，估計原先就是

７﹒１５６５，但打成７﹒１３６５，最後改回來。



＊分析料兩次報價擾動只屬「小插曲」＊



報道指出，中國外匯交易中心相關人士回覆查詢時明確表示，以最新報價為準。報道認為，

監管層仍強力過濾中間價，包括大行適度提供美元流動性等，人民幣很難出現持續單邊的走勢，

而且監管手上維穩工具箱十分豐富。人民幣兌美元中間價兩次報價的擾動，料只是「小插曲」。

更令市場在意的是，調整報價後的人民幣兌美元市場價下限調整為７﹒２９９６（２％的漲

跌幅限制），下一個交易日但凡中間價調整空間偏大一點點，市場價的下限就會突破７﹒３關口

。

中間價調整後，離岸人民幣跌幅快速擴大，盤中匯價跌穿７﹒２３關口，並創７月１９日以

來新低；在岸即期盤中亦大跌逾３００點並下破７﹒２２關口，觸及近三周新低。

報道提到，人民幣對其他小幣種中間價此前也有過調整，不過由於小幣種成交量不大，市場

關注不高，沒掀起甚麼波瀾。另外人民幣兌美元即期盤中交易也曾出現「錯價」情況，也有過更

改的紀錄。（ｓｌ）

