  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/08/2023 11:13

【聚焦數據】７月美元計出口跌１４﹒５％進口降１２﹒４％遜預期

　　《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國７月出口同比下降１４﹒５％
，遜於預期的下降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月新冠疫情
爆發以來最大降幅。
　　以美元計價，中國７月進口同比下降１２﹒４％，大幅遜於預期的下降５％，降幅較６月擴
大５﹒６個百分點，並創六個月最大降幅。貿易順差８０６億美元，收窄１９﹒４％。
　　以美元計價，中國前七個月進出口總值３﹒４萬億美元，同比下降６﹒１％。其中，出口
１﹒９４萬億美元，下降５％；進口１﹒４６萬億美元，下降７﹒６％；貿易順差４８９５﹒７
億美元，擴大１９﹒８％。
　
＊人民幣計７月出口降９﹒２％、進口降６﹒９％＊
　　
　　以人民幣計價，７月進出口３﹒４６萬億元（人民幣．下同），同比下降８﹒３％。其中，
出口２﹒０２萬億元，下降９﹒２％；進口１﹒４４萬億元，下降６﹒９％；貿易順差５７５７
億元，收窄１４﹒６％。
　　以人民幣計價，前七個月，中國進出口總值２３﹒５５萬億元，增長０﹒４％。其中，出口
１３﹒４７萬億元，增長１﹒５％；進口１０﹒０８萬億元，下降１﹒１％；貿易順差３﹒３９
萬億元，擴大１０﹒３％。（ｓｌ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金