《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國７月出口同比下降１４﹒５％
，遜於預期的下降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月新冠疫情
爆發以來最大降幅。
以美元計價，中國７月進口同比下降１２﹒４％，大幅遜於預期的下降５％，降幅較６月擴
大５﹒６個百分點，並創六個月最大降幅。貿易順差８０６億美元，收窄１９﹒４％。
以美元計價，中國前七個月進出口總值３﹒４萬億美元，同比下降６﹒１％。其中，出口
１﹒９４萬億美元，下降５％；進口１﹒４６萬億美元，下降７﹒６％；貿易順差４８９５﹒７
億美元，擴大１９﹒８％。
＊人民幣計７月出口降９﹒２％、進口降６﹒９％＊
以人民幣計價，７月進出口３﹒４６萬億元（人民幣．下同），同比下降８﹒３％。其中，
出口２﹒０２萬億元，下降９﹒２％；進口１﹒４４萬億元，下降６﹒９％；貿易順差５７５７
億元，收窄１４﹒６％。
以人民幣計價，前七個月，中國進出口總值２３﹒５５萬億元，增長０﹒４％。其中，出口
１３﹒４７萬億元，增長１﹒５％；進口１０﹒０８萬億元，下降１﹒１％；貿易順差３﹒３９
萬億元，擴大１０﹒３％。（ｓｌ）
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