《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，以美元計價，中國７月出口同比下降１４﹒５％

，遜於預期的下降１２﹒５％，降幅較６月擴大２﹒１個百分點，續創２０２０年２月新冠疫情

爆發以來最大降幅。

以美元計價，中國７月進口同比下降１２﹒４％，大幅遜於預期的下降５％，降幅較６月擴

大５﹒６個百分點，並創六個月最大降幅。貿易順差８０６億美元，收窄１９﹒４％。

以美元計價，中國前七個月進出口總值３﹒４萬億美元，同比下降６﹒１％。其中，出口

１﹒９４萬億美元，下降５％；進口１﹒４６萬億美元，下降７﹒６％；貿易順差４８９５﹒７

億美元，擴大１９﹒８％。



＊人民幣計７月出口降９﹒２％、進口降６﹒９％＊



以人民幣計價，７月進出口３﹒４６萬億元（人民幣．下同），同比下降８﹒３％。其中，

出口２﹒０２萬億元，下降９﹒２％；進口１﹒４４萬億元，下降６﹒９％；貿易順差５７５７

億元，收窄１４﹒６％。

以人民幣計價，前七個月，中國進出口總值２３﹒５５萬億元，增長０﹒４％。其中，出口

１３﹒４７萬億元，增長１﹒５％；進口１０﹒０８萬億元，下降１﹒１％；貿易順差３﹒３９

萬億元，擴大１０﹒３％。（ｓｌ）

