《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，今年前７個月，對東盟出口增長，自歐盟、

美國進口增長。美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為２﹒６４萬億元（人民幣．下同），

下降９﹒６％，佔１１﹒２％。其中，對美國出口１﹒９５萬億元，下降１３％；自美國進口

６９１１﹒２億元，增長２％；對美貿易順差１﹒２６萬億元，收窄１９﹒５％。

東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為３﹒５９萬億元，增長２﹒８％，佔外貿總值的

１５﹒３％。其中，對東盟出口２﹒１１萬億元，增長４﹒７％；自東盟進口１﹒４８萬億元，

增長０﹒２％；對東盟貿易順差６２７５﹒１億元，擴大１７％。

歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為３﹒２２萬億元，下降０﹒１％，佔１３﹒７％

。其中，對歐盟出口２﹒０８萬億元，下降２﹒６％；自歐盟進口１﹒１４萬億元，增長

５﹒１％；對歐盟貿易順差９４３３﹒４億元，收窄１０﹒５％。



＊對日貿易順差６８﹒５億元，去年同期逆差６６８億元＊



日本為第四大貿易夥伴，與日本貿易總值為１﹒２７萬億元，下降５﹒８％，佔５﹒４％。

其中，對日本出口６３９５﹒６億元，下降０﹒４％；自日本進口６３２７﹒１億元，下降

１０﹒８％；對日貿易順差６８﹒５億元，去年同期為貿易逆差６６８億元。

同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口８﹒０６萬億元，增長７﹒４％。其中，出口

４﹒７６萬億元，增長１２﹒６％；進口３﹒３萬億元，增長０﹒５％。



＊一般貿易進出口比重提升，外資企業進出口跌＊



前７個月，一般貿易進出口１５﹒４１萬億元，增長２﹒１％，佔外貿總值的６５﹒４％，

比去年同期提升１﹒１個百分點。其中，出口８﹒７７萬億元，增長２﹒８％；進口６﹒６４萬

億元，增長１﹒２％。同期，加工貿易進出口４﹒２１萬億元，下降１１﹒４％，佔１７﹒９％

。其中，出口２﹒７５萬億元，下降８﹒８％；進口１﹒４６萬億元，下降１５﹒９％。

內資企業進出口保持增長。前７個月，民營企業進出口１２﹒４６萬億元，增長６﹒７％，

佔外貿總值的５２﹒９％，比去年同期提升３﹒１個百分點。國有企業進出口３﹒８２萬億元，

增長０﹒８％，佔外貿總值的１６﹒２％。同期，外商投資企業進出口７﹒２１萬億元，下降

９﹒４％，佔外貿總值的３０﹒６％。其中，出口３﹒８８萬億元，下降９﹒６％；進口

３﹒３３萬億元，下降９﹒１％。（ｃｔ）

