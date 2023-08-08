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AH股新聞

08/08/2023 11:43

【聚焦數據】前七月汽車出口增１１８﹒５％，大豆進口量價齊升

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，今年前７個月，中國出口機電產品７﹒８３
萬億元（人民幣．下同），增長４﹒４％，佔出口總值的５８﹒１％。其中，自動數據處理設備
及其零部件７３５１﹒５億元，下降１９﹒８％；手機４６２３﹒６億元，下降６﹒５％；汽車
３８３７﹒３億元，增長１１８﹒５％。同期，出口勞密產品２﹒３４萬億元，下降２﹒１％，
佔１７﹒４％。其中，服裝及衣著附件６３１１﹒４億元，下降２﹒１％；紡織品５４６０﹒５
億元，下降５﹒７％；塑料製品４０３２﹒４億元，增長１﹒５％。
　
＊鐵礦砂、原油、煤進口量增價跌，天然氣、大豆進口量價齊升＊
　
　　前７個月，中國進口鐵礦砂６﹒６９億噸，增加６﹒９％，進口均價（下同）每噸
７８５﹒６元，下跌５﹒１％；原油３﹒２６億噸，增加１２﹒４％，每噸３９７７﹒２元，下
跌１６﹒６％；煤２﹒６１億噸，增加８８﹒６％，每噸８３８﹒１元，下跌１９﹒７％；成品
油２７０１﹒３萬噸，增加１０１﹒９％，每噸３９１２﹒２元，下跌２６﹒７％。進口天然氣
６６８７﹒６萬噸，增加７﹒６％，每噸３８１８﹒７元，上漲０﹒６％；大豆６２３０﹒３萬
噸，增加１５％，每噸４３３４﹒６元，上漲１﹒３％。同期，進口機電產品３﹒５３萬億元，
下降１０﹒６％。其中，集成電路２７０１﹒７億個，減少１６﹒８％，價值１﹒３２萬億元，
下降１６﹒２％；汽車４１﹒２萬輛，減少２０﹒１％，價值１７６３﹒１億元，下降１６％。
（ｓｌ）

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