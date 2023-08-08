【ＦＯＣＵＳ】當巴郡的ＢＮＳＦ鐵路運輸業務、美國人的循環貸款、消費品公司銷量齊閃

現寒意，中國７月美元計出口按年跌幅持續惡化，似是意料之中。細看數據，有三點值得留意：

一，７月對歐盟、美國、東盟、拉丁美洲等出口齊縮水，惟對俄羅斯出口勁增；二，從服裝、鞋

帽、玩具等勞動密集型產品到集成電路等電子產品出口遇冷，但汽車出口一枝獨秀；三，進口跌

幅急劇擴大，但自香港進口卻反其道而行。



＊首７月對俄羅斯出口已超去年全年＊



中央政治局會議「要多措並舉，穩住外貿基本盤」話音剛落，海關總署周二（８日）揭盅，

７月美元計出口按年跌１４﹒５％（預期：－１２﹒５％），刷新６月（－１２﹒４％）創下的

２０２０年２月新冠疫情爆發以來最大降幅。

按貿易夥伴看，當月對東盟、歐盟、日本、拉丁美洲、非洲的出口額分別按年跌２１％、

２１％、１８％、１５％、５％，跟全球製造業ＰＭＩ連續１１個月低於榮枯線所反映的需求低

迷一致；對美國出口按年重挫２３％，亦跟美國人６月循環貸款（信用卡簽賬為主）錄兩年多來

首次負增長遙相呼應。

不過，７月對俄羅斯出口按年勁增５２％，首７月雙邊貿易額逾１９４８億美元，已超越去

年全年的１９０２億美元，距離兩國元首確立的全年２０００億美元目標，僅一步之遙。



＊勞密型產品重災，汽車出口獨秀＊



外需不景，勞動力成本攀升、疊加供應鏈「中國＋１」風潮，傳統的勞動密集型產業出口首

當其衝。海關數據顯示，７月服裝、鞋靴、玩具、箱包以美元計出口額，按年分別跌１８％、

２５％、２７％、１２％；技術密集型產品面對電子消費退潮同難幸免，自動數據處理設備及零

部件（電腦、平板為主）、家電、集成電路當月以美元計出口額，按年分別跌２９％、４％、

１５％。

不過，早前取代日本成為頭號汽車出口國的勢頭繼續不減，７月汽車出口逆勢按年增８３％

；首７月累計出口１５９﹒６萬輛，出口額按年飆逾１０３％。



＊自香港進口逆勢增，引走資疑雲＊



至於進口，儘管７月大豆、食用植物油、煤、原油、鐵礦砂、天然氣、紙漿等大宗商品進口

量齊按年升，但整體進口額按年變幅從６月的跌６﹒８％急劇擴大至跌１２﹒４％，主因集成電

路、美容化妝品、汽車進口額分別縮水１７％、２５％、１２％，或反映晶片出口限制發酵，以

及國貨替代效應。

值得留意的是，中國７月自歐盟、美國、東盟、拉美等進口額齊按年縮水，惟自香港地區進

口額按年升６７％，首７月累計更飆逾１１９％，跟原本亦步亦趨的人民幣匯率和香港淨出口走

勢背離。如何解讀？回想２０１５－２０１６年那輪人幣貶值潮，自香港進口同樣急升，通過虛

假貿易走資是否重出江湖，耐人尋味。（ｚｚ）

