《經濟通通訊社８日專訊》每年７月和８月是車市傳統淡季，不過，今年的７、８月相對熱

鬧。官媒《證券日報》指出，由於內地汽車企業，尤其是新能源車企上半年的銷量目標達成率普

遍偏低，車企早早啟動下半年衝銷量工作。８月以來，多家車企通過降價、新車優惠、終端讓利

等形式降價，涵蓋逾２０款車型，價格從５萬元（人民幣．下同）到３０萬元不等。與此同時，

中國汽車流通協會早前公布的７月中國汽車經銷商庫存指數，在連跌３個月後反彈至５７﹒８％

。在成交價格持續走低之下，已有３２﹒７％的汽車經銷商調高下半年銷量目標，意味著中國汽

車市場銷售壓力加劇，新一輪「價格戰」或將重新開啟。

報道指，上汽大眾在８月１日打響下半年降價「第一槍」，宣布自８月１日至８月３１日期

間旗下９款ＳＵＶ車型降價。其中途昂和途昂Ｘ綜合優惠高達６萬元，途觀Ｌ插電混動綜合最高

５﹒５萬元。同日國產造車新勢力中的零跑汽車（０９８６３）開啟暑期降價活動，旗下Ｃ系列

部分車型降價，其中Ｃ０１車型降幅最高達到２萬元。緊接著，奇瑞新能源宣布，購買旗下小螞

蟻、無界Ｐｒｏ、ＱＱ冰淇淋三款車型均可享現金優惠，最高１萬元。上汽ＭＧ名爵也對ＭＧ５

天蠍座、第三代ＭＧ６ＰＲＯ、ＭＧＯＮＥ三款熱銷車型開啟限時優惠，單車最高優惠２﹒６萬

元。

長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）旗下歐拉品牌日前也推出限時優惠活動，旗

下多款車型大幅降價，最高可享３萬元現金優惠，涉及車型包括歐拉閃電貓、歐拉好貓、歐拉好

貓ＧＴ木蘭版和歐拉芭蕾貓。哪吒汽車日前宣布旗下２０２２款哪吒Ｓ自８月５日起最高降價

４﹒９萬元，同時再享８０００元金融貼息或置換補貼。

此前乘聯會秘書長崔東樹曾表示，下半年出現「價格戰」的概率較大，並特別提到，各品牌

在插電混動領域的市場爭奪將會更為激烈。（ｓｌ）





