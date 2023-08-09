《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》金磚國家第十三次經貿部長會議以視頻形式

舉行。會上，五國經貿部長達成了《金磚國家第十三次經貿部長聯合公報》，並在數字經濟、供

應鏈、中小微企業、支持多邊貿易體制等領域通過五份成果文件，為金磚國家領導人第十五次會

晤做了經貿方面準備。商務部國際司負責人介紹會議在以下五個方面取得了重要成果。



＊就電子提單應用、能源轉型投資等合作確定具體路徑＊



一是就數字經濟和綠色發展等新興領域加強合作。批准《金磚國家數字經濟工作組工作職責

》及《工作計劃》，為下一步各方開展電子提單應用、能源轉型投資等領域合作確定了具體路徑

，進一步釋放合作潛力，共同搶抓新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇。

二是就供應鏈安全穩定、支持中小微企業發展等重點領域加強務實合作。達成《金磚國家關

於加強韌性和可持續發展的供應鏈合作框架》，強調要加強合作，維護開放、韌性、高效和穩定

的全球供應鏈。達成《金磚國家中小微企業合作框架》，各國將分享展會活動、貿易政策、市場

機會等方面信息、加強企業對接，幫助中小微企業更好融入全球價值鏈。

三是就加強多邊貿易體制和世貿組織改革發出共同聲音。發表《金磚國家關於加強多邊貿易

體制和世貿組織改革的聲明》，重申支持和加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，承諾共同努

力，以建設性態度參與世貿組織改革，推動世貿組織第１３屆部長級會議（ＭＣ１３）取得成功

，對違反關稅約束和最惠國待遇原則的單邊措施和以環境可持續為幌子影響跨境貿易的保護主義

措施等表達關切。



＊譴責發達國家採取碳邊境調節機制＊



四是就重大國際經貿議題協調立場。明確譴責一些發達國家採取碳邊境調節機制、稅收激勵

等單邊和歧視性措施，導致全球供應鏈碎片化，並重申將采取共同行動應對這些挑戰，確保全球

產業鏈造福各國人民。強調與氣候變化有關的政策實施和規則制定應遵守「共同但有區別的責任

」原則，且應與世貿組織規則相一致。

五是就擴大「金磚＋」合作達成諸多共識。各方同意邀請非金磚國家參與數字經濟議題討論

，探索與其他發展中國家和最不發達國家合作，形成數字經濟發展合力。同意與志同道合的非金

磚成員加強多邊貿易體制，推動形成有利於發展的良好貿易環境，維護好「特殊與差別待遇」原

則。

