《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》近期受台風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴

重洪澇災害，國務院總理李強８日主持召開國務院常務會議指出，當前汛期仍未過去，後期還有

台風登陸、局地強降雨的可能，救災和災後恢復重建任務繁重。要立足抗大洪、搶大險，加強研

判預警，緊盯重點部位，落實落細防汛搶險措施，嚴防發生次生災害。繼續全力搜救失聯人員，

最大限度減少人員傷亡。千方百計保障好受災群眾基本生活，保證他們有飯吃、有衣穿、有臨時

住所、有干淨水喝、有病能及時得到醫治。



＊確保大災之後無大疫＊



全面做好環境消殺和衛生防疫，確保大災之後無大疫。加快修復道路、供電、供水和通信等

設施，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序。抓緊修復災毀田塊和農業設施，加

大農資供應保障力度，組織農民積極補種補救。迅速啟動災毀房屋恢復重建，確保受災群眾入冬

前能夠回家或搬入新居、安全溫暖過冬，加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保

證每一名受災學生都能按時開學返校。要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提

高水旱災害防範應對能力。



＊金融機構要加強對受災地區信貸支持＊



會議要求，各相關部門要進一步加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，能預撥的提前預撥

，提早進行補償救助。金融機構要加強對受災地區的經營主體特別是小微企業、個體工商戶，以

及農業、養殖企業和農戶的信貸支持，開通保險理賠綠色通道，能賠快賠、應賠盡賠，最大限度

減少洪澇災害對經濟社會發展和人民生活的影響。







