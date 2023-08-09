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AH股新聞

09/08/2023 11:45

《駐京專電》北京門頭溝區約７７％人口受災，４０個村需重建

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》北京市防汛救災工作情況新聞發布會上發布
，截至８月８日１８時，全市累計轉移群眾８﹒２萬餘人，利用村委會、學校、體育館、保障性
住房等場所，集中安置受災群眾。北京門頭溝區區委書記喻華鋒介紹，初步統計，全區受災人口
約３１萬人，約佔全區人口７７％；房屋倒損８４１８間、嚴重損壞２６４９３間；城鄉道路、
電力、供排水、通信等基礎設施大量損毀；全區有４０個村需要重建，潭柘寺鎮有４７％的村全
面受災，王平鎮１６條村、４個社區全部受災，其中１１個村需要重建。
　
＊重建一年基本恢復，三年全面提升＊
　
　　北京市副市長夏林茂表示，接下來，全市將統籌規劃，全面做好災後恢復重建工作。總的思
路是一年基本恢復，三年全面提升，長遠可持續發展。「一年基本恢復」，就是要經過一年左右
時間攻堅，基本修復影響防洪的水毀水利設施，完成損毀房屋修繕加固和農村居民自建住房原址
重建，科學選定集中安置點位，加強交通、能源、通信等基礎設施和教育、醫療衛生等公共服務
設施建設，使保障能力基本恢復到災前水平。「三年全面提升」，就是要用三年左右時間，全面
完成災後恢復重建工作，災區防災減災能力顯著提升。

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