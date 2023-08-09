《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市科委等７部門發布《上海市科技成果

轉化創新改革試點實施方案》，提出要實施科技成果產權制度改革，賦予科研人員職務科技成果

全部或部分所有權。在明確單位科技成果轉化權益前提下，試點單位可與成果完成人成為共同所

有權人；也可將單位留存的所有權份額，以技術轉讓的方式讓渡給成果完成人，科研人員獲得全

部所有權後，自主轉化。賦予科研人員不低於１０年的職務科技成果長期使用權，由其單獨或與

其他單位共同實施該項科技成果轉化。

同時，建立科技成果資產管理制度，配套制定《上海市職務科技成果單列管理操作指引》，

引導開展貫穿成果轉化全鏈條、區別一般國有資產的成果管理、資產管理制度。強化專業化科技

成果運營，發揮上海市市場化專業機構集聚優勢，內外部協同，保障試點落地；加強專業服務人

才支撐，引導試點單位健全成果轉化人員的崗位保障和職稱晉升制度；依託國家技術轉移人才培

養基地，為賦權試點單位提供人才支持。

最後，還要建立科技成果市場化評價與合規交易保障機制，建立適用的科技成果權益登記服

務制度、合理可行的科技成果市場化評價機制，支撐成果持有方轉化決策和資金方投資決策。允

許對科研人員過往創業行為進行合規整改，支持試點單位打通科研人員創辦企業合規化通道，並

建立盡職免責和負面清單。

