《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



同比增０﹒４％，前７個月進出口整體平穩

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海關總署８日發布數據顯示，今年前７個月，中國進出口總值２３﹒５５萬億元（人民幣．下同

），同比增長０﹒４％。其中，出口１３﹒４７萬億元，增長１﹒５％；進口１０﹒０８萬億元

，下降１﹒１％；貿易順差３﹒３９萬億元，擴大１０﹒３％。



國企重組整合步入活躍期，上市公司平台作用凸顯

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進入下半年，中直股份、中船科技、中航電測等多家央企披露併購重組計劃或進展。同時，江蘇

、北京、甘肅等地國資動作不斷。知本咨詢提供的數據顯示，７月國有控股上市公司併購重組事

件環比增長４１％。



科創板「國際範」提升，投資中國正當時

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上交所連續第四年面向國際投資者舉辦科創板專題推介。上交所表示，未來將持續加大與國際投

資者交流溝通，為國際投資者與科創板公司搭建有效溝通渠道，提升科創板市場國際化水平。





《上海證券報》



頂住外需走弱壓力，前７月中國外貿運行平穩

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海關總署８日公布的數據顯示，前７個月，中國進出口總值同比增長０﹒４％，其中出口同比增

長１﹒５％。海關總署統計分析司司長呂大良表示，整體看，中國外貿進出口運行平穩。



積極發揮資本市場功能，提升投資者信心

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近日召開的中央政治局會議提出，要活躍資本市場，提振投資者信心。申萬宏源董事長劉健在接

受採訪時表示，投資者信心的提升很大程度上取決於資本市場基本功能的發揮。作為券商，要圍

繞資本市場的融資端、投資端、交易端功能積極發揮作用。



把穩就業提至戰略高度

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近日召開的中央政治局會議強調，要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮。專

家分析，這是對穩就業的新提法，顯示出提升穩就業政策力度的決心。近期多部門出台了新一輪

落實政策，全年就業形勢有望進一步好轉。





《證券時報》



國常會部署做好防汛抗洪和搶險救災工作

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國務院總理李強８日主持召開國務院常務會議，貫徹落實國家主席習近平關於防汛救災工作的重

要指示精神，聽取當前防汛抗洪救災情況匯報，研究下一步做好防汛搶險救災、群眾生活保障和

災後恢復重建工作舉措。



逾８００家Ａ股公司上半年淨利增超５０％

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按照半年報、業績快報、業績預告淨利潤中值計算，有超過８００家Ａ股公司上半年淨利潤同比

增長超５０％，占已發布信息公司數量的近四成。上市公司業績表現良好，表明各項穩增長政策

充分發揮了效能，Ａ股內生動能得到增強。



中證協發布證券公司內審規則

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中國證券業協會８日發布《證券公司內部審計指引》，旨在規範證券公司內部審計工作，提高內

部審計質量，提升證券公司經營管理水平和風險防範能力，促進證券行業高質量可持續發展。《

審計指引》自明年１月１日起實施。（ｌｃ）

