《神州經脈》中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，亟需當局進一步出招提振，Ａ股今日

（９日）全日偏軟，消費板塊集體跌，晶片、元宇宙、人工智能等概念股走低，即使醫藥股拉漲

、金融及地產股小升亦難以抹平跌幅。滬綜指全日跌０﹒４９％，報３２４４﹒４９點，

５０００隻Ａ股中有超過３７００隻個股下跌；深成指跌０﹒５３％，創業板指軟０﹒０１％。

交投繼續萎縮，兩市全日成交７３６６億元（人民幣．下同），按日跌７﹒８％，陸股通淨

流出超過１３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開高走，升破７﹒２０關口，收報７﹒１９８９

，較上個交易日４時３０分收盤價升１４４點子，止兩連跌，全日在７﹒１９４４至

７﹒２１８５之間波動。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５８８，較上個交易日跌２３點子，

兩連跌，創７月１２日以來四周新低，但較市場預測強６１０點，創半個月最大偏離水平，凸顯

監管加碼維穩力度。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，是自２０２１年

２月之後ＣＰＩ首度轉負，且是２０２１年１月以來最大跌幅，環比則上漲０﹒２％。７月工業

生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，環比則下降

０﹒２％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受上年同期基數較高影響，７月ＣＰＩ

同比有所回落，但扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ明顯回升，同比漲０﹒８％，漲幅擴大

０﹒４個百分點。她並指，ＣＰＩ同比回落是階段性，有望逐步回升。分析人士則認為，７月

ＣＰＩ或為全年最低值，並預計年內餘下幾個月ＣＰＩ同比難明顯反彈，或在０附近徘徊，而為

支持經濟、扭轉物價「雙負」局面，下半年可能降準、降息，也可能有額外的財政刺激措施。



２﹒ 受颱風和暴雨影響，京津冀等地近期遭受嚴重洪澇災害。其中北京市截至８月８日２４時

，３３人因災死亡，５人因搶險救援犧牲，另有１８人失蹤；全市近１２９萬人受災，５﹒９萬

間房屋倒塌，１４﹒７萬間房屋嚴重損壞，農作物受災面積２２﹒５萬畝；重災區北京門頭溝區

有４０條村需要重建。河北、北京、黑龍江、吉林、天津等１６個受災地區的保險機構收到保險

報案２０﹒７９萬宗，估損金額７１﹒３１億元；目前已賠付６﹒８６萬宗共４﹒３２億元。國

務院總理李強昨主持召開國務院常務會議，研究下一步做好防汛搶險救災、群眾生活保障和災後

恢復重建工作舉措，並提出要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害

防範應對能力。



３﹒ 據官媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產政策調控優化會議即將在

８月召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。另據《中國證券報》引述多位業內專家稱，

金融管理部門作出明確表態之後，存量房貸利率下調已轉入方案研究制定和實施階段，調整存量

房貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行帶頭調降等多種方式推進。



４﹒ 上海市衛健委、上海市公安局等十三部門聯合發布通知，糾正醫藥購銷領域和醫療服務中

不正之風，提出強化醫保基金監督管理、深入治理醫療領域亂象、切實推進工作取得實效等五方

面共１６項工作任務，開展高值耗材專項檢查、整治「紅包」回扣專項檢查、醫德醫風教育主題

活動等三項專項行動。



５﹒ 企查查Ａｐｐ顯示，增城市碧桂園物業發展有限公司發生工商變更，楊惠妍卸任董事長，

張進銳、張海武不再擔任董事；新增丁傑為董事長，新增王增瑞、陳金星為董事。另有網上流傳

一張佛山市自然資源局於７日印發的信函，內容為催促碧桂園的兩家子公司繳納１３﹒７億元的

土地出讓金。內媒引述接近碧桂園人士回應指，公司目前未收到政府相關文件，將針對各方關切

的問題第一時間溝通各級部門推動解決，積極按協議履約。



６﹒ 外交部發言人毛寧宣布，外交部長王毅將於８月１０日至１３日訪問新加坡、馬來西亞和

柬埔寨。中方期待通過此訪，同東南亞三國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、

中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台

階。中方並願同三國共同推動全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議落地，促進經濟復甦

，維護和平安寧，深化交流互鑒。



７﹒ 美國總統拜登預計本周簽署一份行政命令，明年起限制美國對中國的關鍵技術投資，包括

半導體、人工智能和量子計算等領域。據外電報道，投資限制令可能只會針對那些營收至少一半

來自量子計算和人工智能等先進科技行業的中國企業，這意味著像阿里巴巴、騰訊這類擁有ＡＩ

業務但佔比不高的科技企業仍然可被投資，但主營相關業務的中國初創企業將被限制投資。



８﹒ 被稱為城投界「四大網紅」之一的山東濰坊，化債壓力巨大，而當地城投平台併購的Ａ股

上市公司項目大多帳面浮虧。據內媒報道，山東濰坊相關部門正要求地方城投平台提供部分涉及

Ａ股上市公司併購案例的全面材料，配合對併購相關的主體進行審計工作。另內地《經濟日報》

頭版評論文章稱，中國化解地方債務風險應統籌用好金融資源，政策性銀行和資產管理公司等金

融機構，應積極探索一攬子符合市場規律的化債方案。（ｓｌ）

