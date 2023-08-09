  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/08/2023 17:01

《鍾之日記》通縮如期而至，Ａ場難以企穩

　　《鍾之日記》８月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，物價重
見負增長水平，這不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還是２０２１年１月以來的最
大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。７月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同
比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％。
　　中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，亟需當局進一步出招提振，Ａ股全日偏軟，消費板
塊集體跌，晶片、元宇宙、人工智能等概念股走低，即使醫藥股拉漲、金融及地產股小升亦難以
抹平跌幅。滬綜指全日跌０﹒４９％，報３２４４﹒４９點，５０００隻Ａ股中有超過３７００
隻個股下跌；深成指跌０﹒５３％，創業板指軟０﹒０１％。交投繼續萎縮，兩市全日成交
７３６６億元人民幣，按日跌７﹒８％，陸股通淨流出超過１３億元人民幣。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，７月ＣＰＩ同比有所回落是階段性的，隨
著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，
ＣＰＩ有望逐步回升。路透指，ＣＰＩ數據顯示總體需求仍偏弱，經濟下行壓力不減。惟喜人的
是，核心ＣＰＩ漲幅創六個月高點，緩解中國已陷入典型性通縮的擔憂。
　
＊未驚ＣＰＩ，恒指小幅收升＊
　
　　今早恒生指數低開１２４點，報１９０５９，１５分鐘內跌至１９０５６的全日低位後持續
回升，最高升至１９２７０，其後反覆回調，午市初段低見１９１１１後重拾升勢。雖然在港股
開市初段，內地公布的７月份ＣＰＩ按年跌０﹒３％，出現輕微通縮，但未市場有太大反應。在
醫藥股一如預期反彈下，恒指最終收報１９２４６，升６１點或升０﹒３％，主板成交超過
８５０億元。
　
＊康希諾達成重要合作，市值狂飆＊
　
　　康希諾（０６１８５）公告表示，與跨國生物製藥公司阿斯利康簽署合作框架協議，將向阿
斯利康提供合同開發和生產服務，研發特定ｍＲＮＡ疫苗項目，並為阿斯利康相關項目提供相關
特定服務。康希諾全日收市價飆１５﹒５％，報３０﹒５元。
　　有關合作對國內醫藥行業意義重大，因中國醫藥公司在過去三年疫情時期，在研發ｍＲＮＡ
疫苗方面一直未見較大進展，有些生物醫藥公司推出的ｍＲＮＡ疫苗甚至未獲當局批准。
　　一眾生物製藥公司表現興奮，亞盛醫藥（０６８５５）飆１６﹒２％，信達生物
（０１８０１）升１２﹒２％，和鉑醫藥（０２１４２）升６％，藥明康德（０２３５９）升
５﹒８％，藍籌翰森製藥（０３６９２）升３﹒８％，中國生物製藥（０１１７７）揚２﹒９％

　　不過內地醫藥界反腐風暴還在繼續，對醫藥公司的潛在影響或未完全體現。紀委監委發布一
批單位行賄案例，醫療衛生領域被點名；審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告指出，
廣東省在醫藥市場主體管理、政策執行、藥品監管等方面還存在暗箱操作、脫離實際、管理缺位
等問題，需要加以糾正和改進。
　
＊碧桂園沒止血，部分民企內房反彈＊
　
　　兩筆離岸債逾期還息、承認出現「階段性流動性壓力」的碧桂園（０２００７），仍然沒止
血，今日最低見１﹒０３元，大跌８﹒８％，收市跌幅收窄至１﹒６％，同系碧桂園服務
（０６０９８）同跌１﹒６％。內地企查查Ａｐｐ顯示，增城市碧桂園物業發展有限公司發生工
商變更，楊惠妍卸任董事長。
　　碧桂園債務風險爆發，對已疲軟的中國樓市是「雪上加霜」。摩根大通直指，碧桂園違約風
險正在上升，更有機會因不公布中期業績而停牌。該行指，碧桂園接著出現更多警號，包括楊惠
妍７月底捐贈近６﹒７５億股碧桂園服務股份予國強公益基金會（香港）作慈善公益用途；市傳
碧桂園取消了２３﹒４億元的配股計劃；碧桂園服務將派發末期股息及特別股息的日期由原定的
８月３０日提前至８月１１日。另外，有市場消息指佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園，碧
桂園回應內媒查詢時澄清有關傳言不屬實。摩根大通認為，碧桂園有１８０億元人民幣債券年底
到期，隨著銷售仍然疲軟，融資壓力巨大，違約風險正在上升。
　　內房危機未止，滙豐研究表示，這或對內銀及港銀信貸質量造成影響，或導致銀行撥備增加

　　官媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產政策調控優化會議即將在８月
召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。其他民企內房股見反陣方面，富力
（０２７７７）升１﹒３％；融創（０１９１８）漲１﹒７％；雅居樂（０３３８３）升１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金