《鍾之日記》８月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒３％，物價重

見負增長水平，這不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還是２０２１年１月以來的最

大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。７月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同

比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％。

中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，亟需當局進一步出招提振，Ａ股全日偏軟，消費板

塊集體跌，晶片、元宇宙、人工智能等概念股走低，即使醫藥股拉漲、金融及地產股小升亦難以

抹平跌幅。滬綜指全日跌０﹒４９％，報３２４４﹒４９點，５０００隻Ａ股中有超過３７００

隻個股下跌；深成指跌０﹒５３％，創業板指軟０﹒０１％。交投繼續萎縮，兩市全日成交

７３６６億元人民幣，按日跌７﹒８％，陸股通淨流出超過１３億元人民幣。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，７月ＣＰＩ同比有所回落是階段性的，隨

著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，

ＣＰＩ有望逐步回升。路透指，ＣＰＩ數據顯示總體需求仍偏弱，經濟下行壓力不減。惟喜人的

是，核心ＣＰＩ漲幅創六個月高點，緩解中國已陷入典型性通縮的擔憂。



＊未驚ＣＰＩ，恒指小幅收升＊



今早恒生指數低開１２４點，報１９０５９，１５分鐘內跌至１９０５６的全日低位後持續

回升，最高升至１９２７０，其後反覆回調，午市初段低見１９１１１後重拾升勢。雖然在港股

開市初段，內地公布的７月份ＣＰＩ按年跌０﹒３％，出現輕微通縮，但未市場有太大反應。在

醫藥股一如預期反彈下，恒指最終收報１９２４６，升６１點或升０﹒３％，主板成交超過

８５０億元。



＊康希諾達成重要合作，市值狂飆＊



康希諾（０６１８５）公告表示，與跨國生物製藥公司阿斯利康簽署合作框架協議，將向阿

斯利康提供合同開發和生產服務，研發特定ｍＲＮＡ疫苗項目，並為阿斯利康相關項目提供相關

特定服務。康希諾全日收市價飆１５﹒５％，報３０﹒５元。

有關合作對國內醫藥行業意義重大，因中國醫藥公司在過去三年疫情時期，在研發ｍＲＮＡ

疫苗方面一直未見較大進展，有些生物醫藥公司推出的ｍＲＮＡ疫苗甚至未獲當局批准。

一眾生物製藥公司表現興奮，亞盛醫藥（０６８５５）飆１６﹒２％，信達生物

（０１８０１）升１２﹒２％，和鉑醫藥（０２１４２）升６％，藥明康德（０２３５９）升

５﹒８％，藍籌翰森製藥（０３６９２）升３﹒８％，中國生物製藥（０１１７７）揚２﹒９％

。

不過內地醫藥界反腐風暴還在繼續，對醫藥公司的潛在影響或未完全體現。紀委監委發布一

批單位行賄案例，醫療衛生領域被點名；審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告指出，

廣東省在醫藥市場主體管理、政策執行、藥品監管等方面還存在暗箱操作、脫離實際、管理缺位

等問題，需要加以糾正和改進。



＊碧桂園沒止血，部分民企內房反彈＊



兩筆離岸債逾期還息、承認出現「階段性流動性壓力」的碧桂園（０２００７），仍然沒止

血，今日最低見１﹒０３元，大跌８﹒８％，收市跌幅收窄至１﹒６％，同系碧桂園服務

（０６０９８）同跌１﹒６％。內地企查查Ａｐｐ顯示，增城市碧桂園物業發展有限公司發生工

商變更，楊惠妍卸任董事長。

碧桂園債務風險爆發，對已疲軟的中國樓市是「雪上加霜」。摩根大通直指，碧桂園違約風

險正在上升，更有機會因不公布中期業績而停牌。該行指，碧桂園接著出現更多警號，包括楊惠

妍７月底捐贈近６﹒７５億股碧桂園服務股份予國強公益基金會（香港）作慈善公益用途；市傳

碧桂園取消了２３﹒４億元的配股計劃；碧桂園服務將派發末期股息及特別股息的日期由原定的

８月３０日提前至８月１１日。另外，有市場消息指佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園，碧

桂園回應內媒查詢時澄清有關傳言不屬實。摩根大通認為，碧桂園有１８０億元人民幣債券年底

到期，隨著銷售仍然疲軟，融資壓力巨大，違約風險正在上升。

內房危機未止，滙豐研究表示，這或對內銀及港銀信貸質量造成影響，或導致銀行撥備增加

。

官媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產政策調控優化會議即將在８月

召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。其他民企內房股見反陣方面，富力

（０２７７７）升１﹒３％；融創（０１９１８）漲１﹒７％；雅居樂（０３３８３）升１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

