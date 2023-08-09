《經濟通通訊社９日專訊》據官媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產

政策調控優化會議即將在８月召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。另據《中國證券報

》引述多位業內專家稱，金融管理部門作出明確表態之後，存量房貸利率下調已轉入方案研究制

定和實施階段，調整存量房貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行帶頭調降等多種方式推進。

當局好話說盡，Ａ場地產股今日見反彈行情，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒３％，

招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）升２％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒４％，大悅城

（深：００００３１）揚０﹒９％。

碧桂園（０２００７）債務風險爆發，為中國房地產市場再投下炸彈。在碧桂園兩筆離岸債

逾期還息、公司承認出現「階段性流動性壓力」之後，網上流傳一張佛山市自然資源局於周日

（７日）印發的信函，內容為催促碧桂園的兩家子公司繳納１３﹒７億元人民幣的土地出讓金。

內媒引述接近碧桂園人士回應指，公司目前未收到政府相關文件，將針對各方關切的問題第一時

間溝通各級部門推動解決，積極按協議履約。（ｅｙ）

