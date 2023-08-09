《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）
同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平，不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還是
２０２１年１月以來的最大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。
物價回落反映內需不足，此前兩日連升的影視股首當其衝下跌，中國科傳
（滬：６０１８５８）瀉８﹒７％，上海電影（滬：６０１５９５）挫８﹒１％，南方傳媒
（滬：６０１９００）跌７﹒６％，中文在線（深：３００３６４）跌６﹒７％，海看股份
（深：３０１２６２）跌５﹒８％。
旅遊股同跌，麗江股份（深：００２０３３）跌３﹒７％，長白山（滬：６０３０９９）跌
３﹒６％，三特索道（深：００２１５９）挫３﹒１％，桂林旅遊（深：０００９７８）軟
２﹒６％，張家界（深：０００４３０）跌２﹒５％。
釀酒股方面，威龍股份（滬：６０３７７９）瀉７﹒８％，燕京啤酒（深：０００７２９）
跌２﹒７％，惠泉啤酒（滬：６００５７３）跌１﹒３％，舍得酒業（滬：６００７０２）走低
１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌０﹒８％。（ｅｙ）
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