《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市衛健委、上海市公安局等十三部門聯

合發布通知，糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風，提出強化醫保基金監督管理、深入治理

醫療領域亂象、切實推進工作取得實效等五方面共１６項工作任務，開展高值耗材專項檢查、整

治「紅包」回扣專項檢查、醫德醫風教育主題活動等三項專項行動。

《上海市２０２３年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知》強調，對醫

務人員在從事診療活動過程中收受患者及其親友的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權、其他

金融產品等財務，接受其安排、組織或者支付費用的宴請或者旅游、健身、娛樂等活動安排，收

受醫療器械、藥品、試劑等生產、經營企業或人員以各種名義、形式給予的回扣、提成，參與或

接受影響醫療行為公正性的宴請、禮品、旅游、學習、考察或其他休閑社交活動等違法違規行為

，加大監督檢查、執紀執法力度，對違反行業紀律的醫務人員，批評教育一批、通報處理一批、

嚴肅清理一批對涉嫌利益輸送的各類機構，嚴肅懲處、移送線索、行業禁入，持續保持對紅包、

回扣行為的高壓打擊態勢。

