  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/08/2023 08:56

《駐滬專電》上海治理醫療領域亂象，開展整治紅包、回扣專項檢查

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市衛健委、上海市公安局等十三部門聯
合發布通知，糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風，提出強化醫保基金監督管理、深入治理
醫療領域亂象、切實推進工作取得實效等五方面共１６項工作任務，開展高值耗材專項檢查、整
治「紅包」回扣專項檢查、醫德醫風教育主題活動等三項專項行動。
　　《上海市２０２３年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知》強調，對醫
務人員在從事診療活動過程中收受患者及其親友的禮品、禮金、消費卡和有價證券、股權、其他
金融產品等財務，接受其安排、組織或者支付費用的宴請或者旅游、健身、娛樂等活動安排，收
受醫療器械、藥品、試劑等生產、經營企業或人員以各種名義、形式給予的回扣、提成，參與或
接受影響醫療行為公正性的宴請、禮品、旅游、學習、考察或其他休閑社交活動等違法違規行為
，加大監督檢查、執紀執法力度，對違反行業紀律的醫務人員，批評教育一批、通報處理一批、
嚴肅清理一批對涉嫌利益輸送的各類機構，嚴肅懲處、移送線索、行業禁入，持續保持對紅包、
回扣行為的高壓打擊態勢。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金