《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）

同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平，這不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還

是２０２１年１月以來的最大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。７月工業生產者

出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％

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中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發

表評論指，市場或認為內需低迷導致消費者價格下跌，但整體ＣＰＩ下行主要是由於豬肉價格大

幅下跌引致。實際上，核心ＣＰＩ按年升０﹒８％則創年初以來新高。服務業的核心通脹於７月

份保持穩健，按年升１﹒２％，但同期商品通脹按年升幅僅為０﹒４％，屬意料之內，反映家庭

支出繼續側重於體驗性而非商品消費。

趙耀庭認為中國並不會出現長期通縮，僅會持續較短時間，隨著消費者持續於服務上消費，

核心通脹向好且持續加速。趙又指，政府已宣布將於未來幾個季度實施多項刺激措施，相信經濟

活動將逐步增加，通脹亦將再次提速。加上未來數月的較低基數效應，預計中國消費者價格及生

產者物價通脹已經觸底，將很快迎來反彈。（ｅｙ）

