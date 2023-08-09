《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）
同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平，這不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還
是２０２１年１月以來的最大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。７月工業生產者
出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％
。
中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發
表評論指，市場或認為內需低迷導致消費者價格下跌，但整體ＣＰＩ下行主要是由於豬肉價格大
幅下跌引致。實際上，核心ＣＰＩ按年升０﹒８％則創年初以來新高。服務業的核心通脹於７月
份保持穩健，按年升１﹒２％，但同期商品通脹按年升幅僅為０﹒４％，屬意料之內，反映家庭
支出繼續側重於體驗性而非商品消費。
趙耀庭認為中國並不會出現長期通縮，僅會持續較短時間，隨著消費者持續於服務上消費，
核心通脹向好且持續加速。趙又指，政府已宣布將於未來幾個季度實施多項刺激措施，相信經濟
活動將逐步增加，通脹亦將再次提速。加上未來數月的較低基數效應，預計中國消費者價格及生
產者物價通脹已經觸底，將很快迎來反彈。（ｅｙ）
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