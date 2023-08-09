《經濟通通訊社８日專訊》市場關注內地最新通脹數據，預期７月ＣＰＩ同比下跌０﹒４％

，會是自２０２１年後物價重回負增長區間。納斯達克金龍指數隔晚下跌２﹒４％，滬深股市今

早亦低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２９％，報３２５１﹒１５點，深成指低開

０﹒２７％，通信設備股走低，影視股回吐。

碧桂園（０２００７）債務風險爆發，在兩筆離岸債逾期還息、公司承認出現「階段性流動

性壓力」之後，網上流傳一張佛山市自然資源局於周日（７日）印發的信函，內容為催促碧桂園

的兩家子公司繳納１３﹒７億元（人民幣．下同）的土地出讓金。內媒引述接近碧桂園人士回應

指，公司目前未收到政府相關文件，將針對各方關切的問題第一時間溝通各級部門推動解決，積

極按協議履約。

據官媒《中國證券報》引述多位業內專家稱，金融管理部門作出明確表態之後，存量房貸利

率下調已轉入方案研究制定和實施階段，調整存量房貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行帶

頭調降等多種方式推進。不過存量房貸利率調降將令銀行業淨息差承壓，報道指監管部門或通過

引導降低存款利率、實施降準等進一步降低銀行負債成本。

另據內媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產政策調控優化會議即將在

８月召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠７０億元。（ｅｙ）

