《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）

同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平，不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還是

２０２１年１月以來的最大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。７月工業生產者出

廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％。

中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，亟需當局進一步出招提振，Ａ股今早偏軟，消費板

塊集體跌，滬綜指半日跌０﹒３６％，報３２４９﹒０１點，深成指軟０﹒２８％，創業板指升

０﹒２４％。交投繼續萎縮，兩市半日成交４５５１億元（人民幣．下同），較上日同時段成交

急降一成，陸股通暫淨流出超過１１億元。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，７月居民消費需求持續恢復，ＣＰＩ環比

由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，同比有所回落。她強調ＣＰＩ同比回落是階段性的，隨

著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，

ＣＰＩ有望逐步回升。



＊消費股領跌＊



物價回落反映內需不足，此前兩日連升的影視股首當其衝下跌，中國科傳

（滬：６０１８５８）、上海電影（滬：６０１５９５）齊挫６﹒８％，海看股份

（深：３０１２６２）跌６﹒２％，中文在線（深：３００３６４）、南方傳媒

（滬：６０１９００）跌５﹒２％，中原傳媒（深：０００７１９）跌４﹒８％。

旅遊股同跌，三特索道（深：００２１５９）挫３﹒２％，麗江股份（深：００２０３３）

跌３﹒１％，長白山（滬：６０３０９９）跌２﹒９％，張家界（深：０００４３０）跌

２﹒６％，桂林旅遊（深：０００９７８）軟２﹒４％。



＊康希諾狂飆漲停＊



據官媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產政策調控優化會議即將在８

月召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。另據《中國證券報》引述多位業內專家稱，金

融管理部門作出明確表態之後，存量房貸利率下調已轉入方案研究制定和實施階段，調整存量房

貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行帶頭調降等多種方式推進。

當局好話說盡，Ａ場地產股今日見反彈行情，盤中升幅收窄，保利發展

（滬：６０００４８）升０﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒５％，金地集團

（滬：６００３８３）、萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）倒跌０﹒３％。

康希諾（滬：６８８１８５）與跨國生物製藥公司阿斯利康簽署合作框架協議，將向阿斯利

康提供合同開發和生產服務，研發特定ｍＲＮＡ疫苗項目。康希諾Ａ股價飆２０％漲停，報

９８﹒２２元。（ｅｙ）



