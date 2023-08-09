《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）

同比下降０﹒３％，物價重見負增長水平，這不但是自２０２１年２月之後ＣＰＩ首度轉負，還

是２０２１年１月以來的最大跌幅，不過仍好過市場預期的同比下跌０﹒４％。７月工業生產者

出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅由６月的５﹒４％收窄至４﹒４％，但仍遜於預期的下跌４％

。

中國經濟重現ＣＰＩ及ＰＰＩ雙跌場面，亟需當局進一步出招提振，Ａ股全日偏軟，消費板

塊集體跌，晶片、元宇宙、人工智能等概念股走低，即使醫藥股拉漲、金融及地產股小升亦難以

抹平跌幅。滬綜指全日跌０﹒４９％，報３２４４﹒４９點，５０００隻Ａ股中有超過３７００

隻個股下跌；深成指跌０﹒５３％，創業板指軟０﹒０１％。

交投繼續萎縮，兩市全日成交７３６６億元（人民幣．下同），按日跌７﹒８％，陸股通淨

流出超過１３億元。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，７月居民消費需求持續恢復，ＣＰＩ環比

由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，同比有所回落。她強調ＣＰＩ同比回落是階段性的，隨

著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，

ＣＰＩ有望逐步回升。



＊政府打打氣，房企彈無力＊



據官媒《經濟觀察網》報道，北京、上海、廣州、深圳的房地產政策調控優化會議即將在８

月召開，主題關乎房地產相關政策如何調整優化。另據《中國證券報》引述多位業內專家稱，金

融管理部門作出明確表態之後，存量房貸利率下調已轉入方案研究制定和實施階段，調整存量房

貸利率或可通過借貸雙方協商、大型銀行帶頭調降等多種方式推進。

當局好話說盡，Ａ場地產股今日見反彈行情，不過升幅有限，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）升０﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒７％，新城控股

（滬：６０１１５５）則倒跌０﹒３％。

碧桂園（０２００７）債務風險爆發，為中國房地產市場再投下炸彈。在碧桂園兩筆離岸債

逾期還息、公司承認出現「階段性流動性壓力」之後，網上流傳佛山市自然資源局催促碧桂園的

兩家子公司繳納１３﹒７億元的土地出讓金。內媒引述接近碧桂園人士回應指，公司目前未收到

政府相關文件，將針對各方關切的問題第一時間溝通各級部門推動解決，積極按協議履約。



＊ＣＰＩ負時代，消費股一片綠＊



物價回落反映內需不足，此前兩日連升的影視股首當其衝下跌，中國科傳

（滬：６０１８５８）瀉８﹒８％，南方傳媒（滬：６０１９００）跌８﹒１％，上海電影

（滬：６０１５９５）挫７﹒３％，中文在線（深：３００３６４）跌６﹒５％，果麥文化

（深：３０１０５２）跌６％。

旅遊股同跌，麗江股份（深：００２０３３）跌３﹒８％，三特索道（深：００２１５９）

挫３﹒２％，長白山（滬：６０３０９９）跌２﹒９％，桂林旅遊（深：０００９７８）軟

２﹒６％。

釀酒股方面，威龍股份（滬：６０３７７９）瀉７﹒４％，燕京啤酒（深：０００７２９）

跌２﹒６％，惠泉啤酒（滬：６００５７３）跌１﹒３％，金種子酒（滬：６００１９９）軟

０﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９６７﹒５７ －０﹒３１

上證綜合指數 ３２４４﹒４９ －０﹒４９ ３０９７﹒７８

上證Ａ股指數 ３４０１﹒３０ －０﹒４９

深證成份指數 １１０３９﹒４５ －０﹒５３ ４２６７﹒９９

深圳創業板指數 ２２２８﹒７３ －０﹒０１

上證Ｂ股指數 ２７２﹒７４ －０﹒８９ ０﹒９７

深證Ｂ股指數 １２０６﹒６７ －０﹒６６ ０﹒６３

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